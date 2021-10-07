https://ria.ru/20211007/dokhod-1753532080.html

Объем доходов Кузбасса на 2021 год увеличен на 27,26 миллиарда рублей

Объем доходов Кузбасса на 2021 год увеличен на 27,26 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.10.2021

Объем доходов Кузбасса на 2021 год увеличен на 27,26 миллиарда рублей

Общий объем доходов Кемеровской области на текущий год увеличен на 27,26 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:06

2021-10-07T16:06

2021-10-07T16:06

бюджет

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. Общий объем доходов Кемеровской области на текущий год увеличен на 27,26 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.Депутаты Кузбасса в двух чтениях утвердили изменения в региональный бюджет на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.На 2021 год общий объем доходов увеличен на 27,26 миллиарда рублей, общий объем расходов – на 16,22 миллиарда рублей, объем дефицита сокращен на 11,03 миллиарда рублей. На 19,43 миллиарда рублей увеличен общий объем доходов на 2022 год, и на 19 миллиардов – на 2023. В целом сумма налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета на 2021 год увеличена на 19,56 миллиарда рублей, на 2022 и 2023 годы – на 19 миллиардов ежегодно, приводит данные пресс-служба."Рост произошел в основном за счет увеличения плановых назначений по налогу на прибыль организаций, что обусловлено улучшением финансовых результатов работы предприятий Кузбасса в условиях значительного роста цен на сырье на мировом рынке в текущем году", – прокомментировал председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов парламента Кузбасса Довран Аннаев, слова которого приводит пресс-служба.Безвозмездные поступления увеличены на 2021 год на 7,7 миллиарда рублей, на 2022 год – на 431,7 миллиона рублей. В соответствии с этим уточнены бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий государственных программ Кузбасса и непрограммных направлений деятельности.В частности, финансирование госпрограммы "Развитие здравоохранения Кузбасса" увеличено на 2021 год на 1,56 миллиарда рублей, госпрограммы "Социальная поддержка населения Кузбасса" – на один миллиард рублей, программы "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" – на 4,69 миллиарда рублей.Дополнительное финансирование предусмотрено для направлений "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса", "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса", "Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса" и "Управление государственными финансами Кузбасса".

https://ria.ru/20211001/kuzbass-1752668136.html

https://ria.ru/20210908/parlamentarii-1749157844.html

кемеровская область

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бюджет, кемеровская область