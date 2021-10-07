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Глава республики жестко ответил дагестанцам, избившим пассажира в метро
Власти Дагестана назвали избиение мужчины в метро бесчеловечным - РИА Новости, 07.10.2021
Глава республики жестко ответил дагестанцам, избившим пассажира в метро
В пресс-службе врио главы Дагестана Сергея Меликова раскритиковали действия мужчин, избивших пассажира в московском метро. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:07
2021-10-07T19:17
происшествия
москва
республика дагестан
россия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В пресс-службе врио главы Дагестана Сергея Меликова раскритиковали действия мужчин, избивших пассажира в московском метро."Аморальный и бесчеловечный поступок, оправдания которому нет! Надеемся, что все трое понесут заслуженное наказание в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении.Там отметили, что регион известен своим дружелюбием и теплом, а дагестанцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.Ранее суд арестовал всех троих участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, статью могут переквалифицировать в покушение на убийство.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, у всех троих есть судимость. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.
https://ria.ru/20211007/otets-1753528726.html
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происшествия, москва, республика дагестан, россия, избиение пассажира в московском метро
19:07 07.10.2021 (обновлено: 19:17 07.10.2021)
 
Власти Дагестана назвали избиение мужчины в метро бесчеловечным

В пресс-службе врио главы Дагестана назвали избиение мужчины в метро Москвы бесчеловечным

© РИА Новости / NewsTeam / Перейти в фотобанкДом правительства в Махачкале
Дом правительства в Махачкале - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / NewsTeam
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В пресс-службе врио главы Дагестана Сергея Меликова раскритиковали действия мужчин, избивших пассажира в московском метро.
"Аморальный и бесчеловечный поступок, оправдания которому нет! Надеемся, что все трое понесут заслуженное наказание в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении.
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Там отметили, что регион известен своим дружелюбием и теплом, а дагестанцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
"Очень жаль, что по действиям таких людей, которые далеки от морали и нравственных ориентиров, могут судить о жителях нашей республики", — подчеркнули сотрудники пресс-службы.
Ранее суд арестовал всех троих участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, статью могут переквалифицировать в покушение на убийство.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, у всех троих есть судимость. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.
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ПроисшествияМоскваРеспублика ДагестанРоссияИзбиение пассажира в московском метро
 
 
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