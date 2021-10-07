https://ria.ru/20211007/dagestan-1753574151.html

Глава республики жестко ответил дагестанцам, избившим пассажира в метро

Власти Дагестана назвали избиение мужчины в метро бесчеловечным - РИА Новости, 07.10.2021

Глава республики жестко ответил дагестанцам, избившим пассажира в метро

В пресс-службе врио главы Дагестана Сергея Меликова раскритиковали действия мужчин, избивших пассажира в московском метро. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:07

2021-10-07T19:07

2021-10-07T19:17

происшествия

москва

республика дагестан

россия

избиение пассажира в московском метро

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В пресс-службе врио главы Дагестана Сергея Меликова раскритиковали действия мужчин, избивших пассажира в московском метро."Аморальный и бесчеловечный поступок, оправдания которому нет! Надеемся, что все трое понесут заслуженное наказание в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении.Там отметили, что регион известен своим дружелюбием и теплом, а дагестанцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.Ранее суд арестовал всех троих участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, статью могут переквалифицировать в покушение на убийство.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, у всех троих есть судимость. При задержании они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком.

https://ria.ru/20211007/otets-1753528726.html

https://ria.ru/20211007/izbienie-1753552937.html

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происшествия, москва, республика дагестан, россия, избиение пассажира в московском метро