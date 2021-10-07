https://ria.ru/20211007/chernyshenko-1753593578.html

Чернышенко: все реализуемые в ПФО проекты должны отвечать запросам людей

Чернышенко: все реализуемые в ПФО проекты должны отвечать запросам людей - РИА Новости, 07.10.2021

Чернышенко: все реализуемые в ПФО проекты должны отвечать запросам людей

Все проекты социально-экономического развития регионов Приволжского федерального округа должны отвечать запросам и потребностям людей, заявил заместитель... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T22:02

2021-10-07T22:02

2021-10-07T22:02

экономика

пермский край

самарская область

игорь комаров

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

россия

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КАЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости. Все проекты социально-экономического развития регионов Приволжского федерального округа должны отвечать запросам и потребностям людей, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.По информации пресс-службы вице-премьера, Чернышенко и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в четверг в режиме видеоконференцсвязи провели совещание с главами субъектов округа по социально-экономическому развитию регионов. На совещании прошла вторая предзащита проектов, которые будут реализованы в рамках института кураторства, утвержденного председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. С докладами выступили главы Удмуртии, Пермского края, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей."Прошу координационный центр, Минцифру и Минэкономразвития постоянно предоставлять обратную связь по проектам… Нас интересуют все отзывы – как положительные, так и отрицательные. Также необходимо организовать по этим проектам социологические опросы. У нас на площадке координационного центра есть 13 инструментов получения обратной связи. Главы регионов, прошу вас опираться на эти данные при отборе и приоритизации проектов. Для правительства страны важно, чтобы все реализуемые проекты четко отвечали запросам людей и их потребностям", - сказал Чернышенко.Вице-премьер сообщил, что первая группа регионов - Татарстан, Башкирия, Нижегородская и Самарская области - по итогам первой предзащиты полностью заполнили паспорта проектов и приступили к их доработке и приоритизации на основе экспертной оценки. По его словам, обязательно будет учитываться отношение жителей к предлагаемым проектам.Чернышенко также подчеркнул, что главам регионов очень важно как можно внимательнее отнестись к стоимости проектов. "Объемы запрашиваемого дополнительного финансирования должны быть обоснованы. Конечно, в дальнейшем они будут уточнены при детальной проработке... но для успешного отбора аккуратность при подсчетах бюджета будет иметь большое значение", - сказал он.В числе представленных главами пяти регионов проектов проекты по развитию улично-дорожной сети, транспорта, общественных пространств, созданию условий для развития бизнеса и новых рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности, логистические и экологические проекты, строительство и модернизация учреждений здравоохранения, создание новых ОЭЗ, развитие кластеров и многое другое.По итогам совещания Чернышенко поручил регионам до 14 ноября доработать проекты с учетом высказанных замечаний и сдать их паспорта. "У нас остается совсем немного времени для отбора ТОП-5 самых востребованных населением проектов. Поэтому прошу те регионы, которые защитились сегодня, и те, кто будут защищаться в следующий раз, уже сейчас заполнить краткие паспорта своих проектов, чтобы у нас осталось время на подготовку к их защите на более высоком уровне", - сказал вице-премьер РФ.

https://ria.ru/20210930/prioritet-1752468991.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, пермский край, самарская область, игорь комаров, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, россия