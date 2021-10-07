https://ria.ru/20211007/baranchikova-1753469125.html

Мария Баранчикова

Мария Баранчикова - РИА Новости, 07.10.2021

Мария Баранчикова

Я за доказательную медицину и за ответственность перед обществом. Мне 38 лет, у меня девочки-тройняшки, и всей семьёй мы всегда прививаемся по графику. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:55

2021-10-07T12:00

сохрани друга

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Я за доказательную медицину и за ответственность перед обществом. Мне 38 лет, у меня девочки-тройняшки, и всей семьёй мы всегда прививаемся по графику. Нам "повезло" жить в эпоху эпидемии, когда не только придумки фантастов об опасных вирусах стали реальностью, но и ожили поистине средневековые предрассудки. А они во время великих потрясений, к сожалению, имеют большую власть. Поэтому, когда мне предложили вакцинацию, я согласилась, не раздумывая.Обе прививки перенесла легко, через полгода сделала плановую ревакцинацию. Несмотря на множество контактов и по работе, и в быту, и в садике, я не заразилась и не заболела. Уверена, что дело не только в соблюдении элементарных гигиенических правил, но и в прививке.Я стала пионером вакцинации от коронавируса в моей семье, вслед за мной привился и ревакцинировался муж, родители, близкие родственники и даже 84-летняя бабушка. И я рада, что теперь могу быть уверенной в том, что они защищены от вируса.Берегите себя и близких – не только на словах, но и делом!

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60