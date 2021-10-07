https://ria.ru/20211007/baranchikova-1753469125.html
Мария Баранчикова
Мария Баранчикова - РИА Новости, 07.10.2021
Мария Баранчикова
Я за доказательную медицину и за ответственность перед обществом. Мне 38 лет, у меня девочки-тройняшки, и всей семьёй мы всегда прививаемся по графику. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:55
2021-10-07T11:55
2021-10-07T12:00
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Я за доказательную медицину и за ответственность перед обществом. Мне 38 лет, у меня девочки-тройняшки, и всей семьёй мы всегда прививаемся по графику. Нам "повезло" жить в эпоху эпидемии, когда не только придумки фантастов об опасных вирусах стали реальностью, но и ожили поистине средневековые предрассудки. А они во время великих потрясений, к сожалению, имеют большую власть. Поэтому, когда мне предложили вакцинацию, я согласилась, не раздумывая.Обе прививки перенесла легко, через полгода сделала плановую ревакцинацию. Несмотря на множество контактов и по работе, и в быту, и в садике, я не заразилась и не заболела. Уверена, что дело не только в соблюдении элементарных гигиенических правил, но и в прививке.Я стала пионером вакцинации от коронавируса в моей семье, вслед за мной привился и ревакцинировался муж, родители, близкие родственники и даже 84-летняя бабушка. И я рада, что теперь могу быть уверенной в том, что они защищены от вируса.Берегите себя и близких – не только на словах, но и делом!
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Я за доказательную медицину и за ответственность перед обществом. Мне 38 лет, у меня девочки-тройняшки, и всей семьёй мы всегда прививаемся по графику.
Нам "повезло" жить в эпоху эпидемии, когда не только придумки фантастов об опасных вирусах стали реальностью, но и ожили поистине средневековые предрассудки. А они во время великих потрясений, к сожалению, имеют большую власть. Поэтому, когда мне предложили вакцинацию, я согласилась, не раздумывая.
Обе прививки перенесла легко, через полгода сделала плановую ревакцинацию. Несмотря на множество контактов и по работе, и в быту, и в садике, я не заразилась и не заболела. Уверена, что дело не только в соблюдении элементарных гигиенических правил, но и в прививке.
Я стала пионером вакцинации от коронавируса в моей семье, вслед за мной привился и ревакцинировался муж, родители, близкие родственники и даже 84-летняя бабушка. И я рада, что теперь могу быть уверенной в том, что они защищены от вируса.
Берегите себя и близких – не только на словах, но и делом!