https://ria.ru/20211007/avariya-1753448889.html
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 07.10.2021
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП
Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух машин федеральной дороге "Сибирь" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T08:30
2021-10-07T08:30
2021-10-07T08:30
происшествия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух машин федеральной дороге "Сибирь" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Сотрудники отдела ГИБДД МВД России "Канский" устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека и четыре получили травмы", - говорится в сообщении.ДТП произошло на 1028-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительной информации, 33-летний водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Нивой" под управлением 52-летнего мужчины. Водитель отечественного авто и его 47-летний пассажир погибли, три пассажира госпитализированы. Водитель иномарки также в больнице. Состояние пострадавших уточняется.По информации ведомства, водитель Mazda был пьян – прибор показал 0,89 миллиграмма алкоголя на литр.
https://ria.ru/20211006/dtp-1753436443.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП
В Красноярском крае два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух машин
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости.
Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух машин федеральной дороге "Сибирь" в Красноярском крае
, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники отдела ГИБДД МВД России "Канский" устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека и четыре получили травмы", - говорится в сообщении.
ДТП произошло на 1028-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительной информации, 33-летний водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Нивой" под управлением 52-летнего мужчины. Водитель отечественного авто и его 47-летний пассажир погибли, три пассажира госпитализированы. Водитель иномарки также в больнице. Состояние пострадавших уточняется.
По информации ведомства, водитель Mazda был пьян – прибор показал 0,89 миллиграмма алкоголя на литр.