https://ria.ru/20211007/avariya-1753448889.html

В Красноярском крае два человека погибли в ДТП

В Красноярском крае два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 07.10.2021

В Красноярском крае два человека погибли в ДТП

Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух машин федеральной дороге "Сибирь" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:30

2021-10-07T08:30

2021-10-07T08:30

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух машин федеральной дороге "Сибирь" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Сотрудники отдела ГИБДД МВД России "Канский" устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека и четыре получили травмы", - говорится в сообщении.ДТП произошло на 1028-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительной информации, 33-летний водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Нивой" под управлением 52-летнего мужчины. Водитель отечественного авто и его 47-летний пассажир погибли, три пассажира госпитализированы. Водитель иномарки также в больнице. Состояние пострадавших уточняется.По информации ведомства, водитель Mazda был пьян – прибор показал 0,89 миллиграмма алкоголя на литр.

https://ria.ru/20211006/dtp-1753436443.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, красноярский край