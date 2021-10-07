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В Красноярском крае два человека погибли в ДТП
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 07.10.2021
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП
Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух машин федеральной дороге "Сибирь" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T08:30
2021-10-07T08:30
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух машин федеральной дороге "Сибирь" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Сотрудники отдела ГИБДД МВД России "Канский" устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека и четыре получили травмы", - говорится в сообщении.ДТП произошло на 1028-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительной информации, 33-летний водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Нивой" под управлением 52-летнего мужчины. Водитель отечественного авто и его 47-летний пассажир погибли, три пассажира госпитализированы. Водитель иномарки также в больнице. Состояние пострадавших уточняется.По информации ведомства, водитель Mazda был пьян – прибор показал 0,89 миллиграмма алкоголя на литр.
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происшествия, красноярский край
08:30 07.10.2021
 
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП

В Красноярском крае два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух машин

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух машин федеральной дороге "Сибирь" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники отдела ГИБДД МВД России "Канский" устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека и четыре получили травмы", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 23:54
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до семи человек
ДТП произошло на 1028-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительной информации, 33-летний водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Нивой" под управлением 52-летнего мужчины. Водитель отечественного авто и его 47-летний пассажир погибли, три пассажира госпитализированы. Водитель иномарки также в больнице. Состояние пострадавших уточняется.
По информации ведомства, водитель Mazda был пьян – прибор показал 0,89 миллиграмма алкоголя на литр.
 
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