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Вооруженные силы выполнили годовой план боевой подготовки
Вооруженные силы выполнили годовой план боевой подготовки - РИА Новости, 07.10.2021
Вооруженные силы выполнили годовой план боевой подготовки
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что планы боевой подготовки Вооружённых сил на 2021 год выполнены полностью. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:02
2021-10-07T16:05
безопасность
сергей шойгу
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что планы боевой подготовки Вооружённых сил на 2021 год выполнены полностью."Планы боевой подготовки выполнены. С декабря прошлого года проведено более 4,5 тысяч тактических учений, включая межвидовые и двусторонние", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны, анализируя выполнение плана подготовки Вооружённых сил в 2021 году в части, касающейся вопросов боевой подготовки.Говоря о результатах состоявшегося в сентябре российско-белорусского учения "Запад-2021", министр отметил, что "в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего в боевой учебе успешно используется наработанный опыт и новые, более эффективные способы применения войск".Шойгу также сообщил, что в апреле в рамках контрольной проверки на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы было проведено более 5 тысяч основных мероприятий подготовки, в том числе более 800 двусторонних учений. Он заявил, что на Армейских международных играх сборная России "заслуженно заняла первое место".Продолжается совершенствование учебно-материальной базы. "Заканчивается обустройство 89 учебных объектов на 56 полигонах, поставлено в войска свыше 1200 единиц полигонного оборудования", - сказал Шойгу.По его словам, с 1 октября в объединениях, соединениях и воинских частях начались итоговые и контрольные проверки.
https://ria.ru/20201001/armiya-1578030074.html
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безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия
16:02 07.10.2021 (обновлено: 16:05 07.10.2021)
 
Вооруженные силы выполнили годовой план боевой подготовки

Шойгу заявил о выполнении планов боевой подготовки Вооруженных сил на 2021 год

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что планы боевой подготовки Вооружённых сил на 2021 год выполнены полностью.
"Планы боевой подготовки выполнены. С декабря прошлого года проведено более 4,5 тысяч тактических учений, включая межвидовые и двусторонние", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны, анализируя выполнение плана подготовки Вооружённых сил в 2021 году в части, касающейся вопросов боевой подготовки.
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Говоря о результатах состоявшегося в сентябре российско-белорусского учения "Запад-2021", министр отметил, что "в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего в боевой учебе успешно используется наработанный опыт и новые, более эффективные способы применения войск".
Шойгу также сообщил, что в апреле в рамках контрольной проверки на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы было проведено более 5 тысяч основных мероприятий подготовки, в том числе более 800 двусторонних учений. Он заявил, что на Армейских международных играх сборная России "заслуженно заняла первое место".
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Продолжается совершенствование учебно-материальной базы. "Заканчивается обустройство 89 учебных объектов на 56 полигонах, поставлено в войска свыше 1200 единиц полигонного оборудования", - сказал Шойгу.
По его словам, с 1 октября в объединениях, соединениях и воинских частях начались итоговые и контрольные проверки.
 
БезопасностьСергей ШойгуВооруженные силы РФРоссия
 
 
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