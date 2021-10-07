https://ria.ru/20211007/abu-dabi-1753378740.html

Эксперты рассказали, как российским туристам попасть в Абу-Даби

Эксперты рассказали, как российским туристам попасть в Абу-Даби - РИА Новости, 07.10.2021

Эксперты рассказали, как российским туристам попасть в Абу-Даби

Министерством здравоохранения и профилактических мер Абу-Даби "Спутник V" внесен в список одобренных вакцин, для привитых этим препаратом туристов снимаются... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:36

2021-10-07T10:36

2021-10-07T10:38

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерством здравоохранения и профилактических мер Абу-Даби "Спутник V" внесен в список одобренных вакцин, для привитых этим препаратом туристов снимаются ограничения в виде десятидневного карантина, сообщает АТОР.По словам экспертов, подготовку к путешествию в Абу-Даби необходимо начать с регистрации в приложении ICA UAE Smart или на сайте Smartservices.ica.gov.ae. Там нужно заполнить форму Register Arrivals Form, а также загрузить сертификат о вакцинации (PDF-версия).После заполнения туристу придет СМС с подтверждением регистрации и результат проверки, а также ссылка на загрузку приложения Alhosn app. Оно позволяет пользователям подтвердить сертификат при посещении общественных мест в Абу-Даби. Доступ в большинство из них возможен только для полностью вакцинированных посетителей.Но туристам также необходим ПЦР-тест, его нужно сделать не позднее 48 часов до вылета. От сдачи освобождаются дети до 12 лет.После прибытия в Абу-Даби гости получают унифицированный идентификационный номер от миграционной службы аэропорта через приложение ICA UAE Smart app или через сайт ica.gov.ae. Это необходимо для завершения регистрации в программе Al Hosn.Также по прилете будет нужно сделать ПЦР-тест в аэропорту Абу-Даби. Исследование бесплатное. Ожидать его результаты можно в отеле (готовность порядка 90 минут).Если тест отрицательный, приложение Al Hosn автоматически покажет "зеленый статус". Дети до 12 лет и лица, имеющие медотвод от вакцинации, могут не делать ПЦР-тест после прибытия.Поскольку Россия относится к "красному" списку стран для Абу-Даби, российским туристам нужно сдать еще два (уже платных) теста на четвертый и восьмой день пребывания (считая день прилета).Не позже чем за 72 часов до обратного вылета придется сдать еще один ПЦР-тест. Но можно воспользоваться исследованиями, которые были сделаны ранее, при условии их актуальности.

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https://ria.ru/20211006/sputnik_layt-1753307384.html

https://ria.ru/20210922/aviasoobschenie-1751376480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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