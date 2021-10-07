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Туризм
https://ria.ru/20211007/abu-dabi-1753378740.html
Эксперты рассказали, как российским туристам попасть в Абу-Даби
Эксперты рассказали, как российским туристам попасть в Абу-Даби - РИА Новости, 07.10.2021
Эксперты рассказали, как российским туристам попасть в Абу-Даби
Министерством здравоохранения и профилактических мер Абу-Даби "Спутник V" внесен в список одобренных вакцин, для привитых этим препаратом туристов снимаются... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:36
2021-10-07T10:38
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
абу-даби
куда поехать
отдых на море
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерством здравоохранения и профилактических мер Абу-Даби "Спутник V" внесен в список одобренных вакцин, для привитых этим препаратом туристов снимаются ограничения в виде десятидневного карантина, сообщает АТОР.По словам экспертов, подготовку к путешествию в Абу-Даби необходимо начать с регистрации в приложении ICA UAE Smart или на сайте Smartservices.ica.gov.ae. Там нужно заполнить форму Register Arrivals Form, а также загрузить сертификат о вакцинации (PDF-версия).После заполнения туристу придет СМС с подтверждением регистрации и результат проверки, а также ссылка на загрузку приложения Alhosn app. Оно позволяет пользователям подтвердить сертификат при посещении общественных мест в Абу-Даби. Доступ в большинство из них возможен только для полностью вакцинированных посетителей.Но туристам также необходим ПЦР-тест, его нужно сделать не позднее 48 часов до вылета. От сдачи освобождаются дети до 12 лет.После прибытия в Абу-Даби гости получают унифицированный идентификационный номер от миграционной службы аэропорта через приложение ICA UAE Smart app или через сайт ica.gov.ae. Это необходимо для завершения регистрации в программе Al Hosn.Также по прилете будет нужно сделать ПЦР-тест в аэропорту Абу-Даби. Исследование бесплатное. Ожидать его результаты можно в отеле (готовность порядка 90 минут).Если тест отрицательный, приложение Al Hosn автоматически покажет "зеленый статус". Дети до 12 лет и лица, имеющие медотвод от вакцинации, могут не делать ПЦР-тест после прибытия.Поскольку Россия относится к "красному" списку стран для Абу-Даби, российским туристам нужно сдать еще два (уже платных) теста на четвертый и восьмой день пребывания (считая день прилета).Не позже чем за 72 часов до обратного вылета придется сдать еще один ПЦР-тест. Но можно воспользоваться исследованиями, которые были сделаны ранее, при условии их актуальности.
https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, абу-даби, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, вакцинация россиян от covid-19
10:36 07.10.2021 (обновлено: 10:38 07.10.2021)
 
Эксперты рассказали, как российским туристам попасть в Абу-Даби

Абу-Даби одобрил "Спутник V", привитым им туристам не нужно проходить карантин

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАбу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерством здравоохранения и профилактических мер Абу-Даби "Спутник V" внесен в список одобренных вакцин, для привитых этим препаратом туристов снимаются ограничения в виде десятидневного карантина, сообщает АТОР.
По словам экспертов, подготовку к путешествию в Абу-Даби необходимо начать с регистрации в приложении ICA UAE Smart или на сайте Smartservices.ica.gov.ae. Там нужно заполнить форму Register Arrivals Form, а также загрузить сертификат о вакцинации (PDF-версия).
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После заполнения туристу придет СМС с подтверждением регистрации и результат проверки, а также ссылка на загрузку приложения Alhosn app. Оно позволяет пользователям подтвердить сертификат при посещении общественных мест в Абу-Даби. Доступ в большинство из них возможен только для полностью вакцинированных посетителей.
Но туристам также необходим ПЦР-тест, его нужно сделать не позднее 48 часов до вылета. От сдачи освобождаются дети до 12 лет.
После прибытия в Абу-Даби гости получают унифицированный идентификационный номер от миграционной службы аэропорта через приложение ICA UAE Smart app или через сайт ica.gov.ae. Это необходимо для завершения регистрации в программе Al Hosn.
Также по прилете будет нужно сделать ПЦР-тест в аэропорту Абу-Даби. Исследование бесплатное. Ожидать его результаты можно в отеле (готовность порядка 90 минут).
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Если тест отрицательный, приложение Al Hosn автоматически покажет "зеленый статус". Дети до 12 лет и лица, имеющие медотвод от вакцинации, могут не делать ПЦР-тест после прибытия.
Поскольку Россия относится к "красному" списку стран для Абу-Даби, российским туристам нужно сдать еще два (уже платных) теста на четвертый и восьмой день пребывания (считая день прилета).
Не позже чем за 72 часов до обратного вылета придется сдать еще один ПЦР-тест. Но можно воспользоваться исследованиями, которые были сделаны ранее, при условии их актуальности.
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