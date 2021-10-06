https://ria.ru/20211006/zamministr-1753391810.html
Мишустин назначил Баталину первым замминистром труда
Мишустин назначил Баталину первым замминистром труда - РИА Новости, 06.10.2021
Мишустин назначил Баталину первым замминистром труда
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Баталиной первым замминистра труда, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:28
2021-10-06T18:28
2021-10-06T18:31
россия
политика
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
михаил мишустин
ольга баталина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/68/1551106880_0:171:3110:1920_1920x0_80_0_0_5ccb9a631d9bee86f17a13033d825e7c.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Баталиной первым замминистра труда, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Баталину Ольгу Юрьевну первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20211005/vovchenko-1753150821.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/68/1551106880_261:0:2990:2047_1920x0_80_0_0_0df87af044e24db1796c83f4acd50383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), михаил мишустин, ольга баталина
18:28 06.10.2021 (обновлено: 18:31 06.10.2021)
Мишустин назначил Баталину первым замминистром труда
Мишустин подписал распоряжение о назначении Баталиной первым замминистра труда