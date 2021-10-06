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Мишустин назначил Баталину первым замминистром труда
Мишустин назначил Баталину первым замминистром труда - РИА Новости, 06.10.2021
Мишустин назначил Баталину первым замминистром труда
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Баталиной первым замминистра труда, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:28
2021-10-06T18:31
россия
политика
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
михаил мишустин
ольга баталина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Баталиной первым замминистра труда, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Баталину Ольгу Юрьевну первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ", - говорится в документе.
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россия, политика, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), михаил мишустин, ольга баталина
18:28 06.10.2021 (обновлено: 18:31 06.10.2021)
 
Мишустин назначил Баталину первым замминистром труда

Мишустин подписал распоряжение о назначении Баталиной первым замминистра труда

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Ольга Баталина в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Депутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии Единая Россия Ольга Баталина в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Баталиной первым замминистра труда, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Назначить Баталину Ольгу Юрьевну первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ", - говорится в документе.
Алексей Вовченко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 12:41
Алексея Вовченко назначили заместителем министра труда
 
РоссияПолитикаОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Михаил МишустинОльга Баталина
 
 
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