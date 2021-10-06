https://ria.ru/20211006/vnukovo-1753423850.html

Суд арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского

Суд арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского - РИА Новости, 06.10.2021

Суд арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского

Суд в Москве взял под стражу мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского, чтобы помочь другу избежать депортации в Армению, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T21:17

2021-10-06T21:17

2021-10-06T21:17

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Суд в Москве взял под стражу мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского, чтобы помочь другу избежать депортации в Армению, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова."Суд с учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Нефедова.Ранее управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщило, что конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи во "Внуково". Ему помог сообщник, который наехал и протащил несколько десятков метров на капоте полицейского, пытавшегося остановить нарушителей. Возбуждено дело по статье о применении насилия к представителю власти, подозреваемый был задержан.Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.Задержанный признал свою вину и раскаялся.

https://ria.ru/20210929/vnukovo-1752408694.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия