https://ria.ru/20211006/vnukovo-1753423850.html
Суд арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского
Суд арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского - РИА Новости, 06.10.2021
Суд арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского
Суд в Москве взял под стражу мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского, чтобы помочь другу избежать депортации в Армению, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:17
2021-10-06T21:17
2021-10-06T21:17
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Суд в Москве взял под стражу мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского, чтобы помочь другу избежать депортации в Армению, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова."Суд с учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Нефедова.Ранее управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщило, что конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи во "Внуково". Ему помог сообщник, который наехал и протащил несколько десятков метров на капоте полицейского, пытавшегося остановить нарушителей. Возбуждено дело по статье о применении насилия к представителю власти, подозреваемый был задержан.Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.Задержанный признал свою вину и раскаялся.
https://ria.ru/20210929/vnukovo-1752408694.html
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происшествия, москва, россия
Суд арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского
Суд в Москве арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.
Суд в Москве
взял под стражу мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского, чтобы помочь другу избежать депортации в Армению
, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Суд с учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Нефедова.
Ранее управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщило, что конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи во "Внуково". Ему помог сообщник, который наехал и протащил несколько десятков метров на капоте полицейского, пытавшегося остановить нарушителей. Возбуждено дело по статье о применении насилия к представителю власти, подозреваемый был задержан.
Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Задержанный признал свою вину и раскаялся.