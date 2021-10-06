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Суд арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского
Суд арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского - РИА Новости, 06.10.2021
Суд арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского
Суд в Москве взял под стражу мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского, чтобы помочь другу избежать депортации в Армению, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:17
2021-10-06T21:17
происшествия
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Суд в Москве взял под стражу мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского, чтобы помочь другу избежать депортации в Армению, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова."Суд с учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Нефедова.Ранее управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщило, что конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи во "Внуково". Ему помог сообщник, который наехал и протащил несколько десятков метров на капоте полицейского, пытавшегося остановить нарушителей. Возбуждено дело по статье о применении насилия к представителю власти, подозреваемый был задержан.Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.Задержанный признал свою вину и раскаялся.
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происшествия, москва, россия
21:17 06.10.2021
 
Суд арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского

Суд в Москве арестовал мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Суд в Москве взял под стражу мужчину, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского, чтобы помочь другу избежать депортации в Армению, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Суд с учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Нефедова.
Терминал А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 22:04Туризм
Во Внуково мужчина залез под крышу аэропорта
Ранее управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщило, что конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи во "Внуково". Ему помог сообщник, который наехал и протащил несколько десятков метров на капоте полицейского, пытавшегося остановить нарушителей. Возбуждено дело по статье о применении насилия к представителю власти, подозреваемый был задержан.
Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Задержанный признал свою вину и раскаялся.
 
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