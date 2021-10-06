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Во Владивостоке оштрафовали похоронную службу, фигурирующую в деле экс-мэра
Во Владивостоке оштрафовали похоронную службу, фигурирующую в деле экс-мэра - РИА Новости, 06.10.2021
Во Владивостоке оштрафовали похоронную службу, фигурирующую в деле экс-мэра
Арбитраж признал законным штраф в 500 тысяч рублей, наложенный приморским УФАС на муниципальную похоронную службу "Некрополь" во Владивостоке за незаконное... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T08:50
2021-10-06T08:50
происшествия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
олег гуменюк (политик)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Арбитраж признал законным штраф в 500 тысяч рублей, наложенный приморским УФАС на муниципальную похоронную службу "Некрополь" во Владивостоке за незаконное ограничение доступа других ритуальных компаний и родственников умерших на кладбища, сообщает управление.В декабре 2020 года УФАС сообщало, что привлекло "Некрополь" к административной ответственности – штрафу в размере 500 тысяч рублей. Отмечалось, что работники "Некрополя" необоснованно ограничивали проезд работников других ритуальных компаний и заключивших с ними договор родственников умерших на территорию кладбищ, продажу наряд-заказов на копку могил, а также незаконно присвоили себе исключительное право на их изготовление. Предприятие обжаловало решение в суде.Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк во вторник был арестован на 2 месяца по делу о получении взяток на 19,5 миллиона рублей: по версии СК, он регулярно получал деньги от руководства МУПВ "Некрополь" за общее покровительство при оказании похоронных услуг.Весной следователи сообщали, что заведующего кладбищами "Некрополь" во Владивостоке заключили под стражу по обвинению в получении взяток. По данным СУСК, с марта 2020 года по январь 2021 года он получил более 4 миллионов рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение урн с прахом умерших в эти опалубки.Как сообщалось ранее, бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей за то, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах.
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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), олег гуменюк (политик)
08:50 06.10.2021
 
Во Владивостоке оштрафовали похоронную службу, фигурирующую в деле экс-мэра

Похоронную службу, фигурирующую в деле экс-мэра Владивостока Гуменюка, оштрафовали

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Арбитраж признал законным штраф в 500 тысяч рублей, наложенный приморским УФАС на муниципальную похоронную службу "Некрополь" во Владивостоке за незаконное ограничение доступа других ритуальных компаний и родственников умерших на кладбища, сообщает управление.
В декабре 2020 года УФАС сообщало, что привлекло "Некрополь" к административной ответственности – штрафу в размере 500 тысяч рублей. Отмечалось, что работники "Некрополя" необоснованно ограничивали проезд работников других ритуальных компаний и заключивших с ними договор родственников умерших на территорию кладбищ, продажу наряд-заказов на копку могил, а также незаконно присвоили себе исключительное право на их изготовление. Предприятие обжаловало решение в суде.
"Арбитражный суд Приморского края признал законным наложенный Приморским УФАС России на МУПВ "Некрополь" штраф в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк во вторник был арестован на 2 месяца по делу о получении взяток на 19,5 миллиона рублей: по версии СК, он регулярно получал деньги от руководства МУПВ "Некрополь" за общее покровительство при оказании похоронных услуг.
Весной следователи сообщали, что заведующего кладбищами "Некрополь" во Владивостоке заключили под стражу по обвинению в получении взяток. По данным СУСК, с марта 2020 года по январь 2021 года он получил более 4 миллионов рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение урн с прахом умерших в эти опалубки.
Как сообщалось ранее, бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей за то, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах.
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 10:36
В Москве задержали ритуальщиков, плативших полицейским за данные об умерших
 
ПроисшествияВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)Олег Гуменюк (политик)
 
 
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