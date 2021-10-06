https://ria.ru/20211006/vladivostok-1753277226.html

Во Владивостоке оштрафовали похоронную службу, фигурирующую в деле экс-мэра

Во Владивостоке оштрафовали похоронную службу, фигурирующую в деле экс-мэра - РИА Новости, 06.10.2021

Во Владивостоке оштрафовали похоронную службу, фигурирующую в деле экс-мэра

Арбитраж признал законным штраф в 500 тысяч рублей, наложенный приморским УФАС на муниципальную похоронную службу "Некрополь" во Владивостоке за незаконное... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T08:50

2021-10-06T08:50

2021-10-06T08:50

происшествия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

олег гуменюк (политик)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Арбитраж признал законным штраф в 500 тысяч рублей, наложенный приморским УФАС на муниципальную похоронную службу "Некрополь" во Владивостоке за незаконное ограничение доступа других ритуальных компаний и родственников умерших на кладбища, сообщает управление.В декабре 2020 года УФАС сообщало, что привлекло "Некрополь" к административной ответственности – штрафу в размере 500 тысяч рублей. Отмечалось, что работники "Некрополя" необоснованно ограничивали проезд работников других ритуальных компаний и заключивших с ними договор родственников умерших на территорию кладбищ, продажу наряд-заказов на копку могил, а также незаконно присвоили себе исключительное право на их изготовление. Предприятие обжаловало решение в суде.Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк во вторник был арестован на 2 месяца по делу о получении взяток на 19,5 миллиона рублей: по версии СК, он регулярно получал деньги от руководства МУПВ "Некрополь" за общее покровительство при оказании похоронных услуг.Весной следователи сообщали, что заведующего кладбищами "Некрополь" во Владивостоке заключили под стражу по обвинению в получении взяток. По данным СУСК, с марта 2020 года по январь 2021 года он получил более 4 миллионов рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение урн с прахом умерших в эти опалубки.Как сообщалось ранее, бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей за то, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах.

https://ria.ru/20210826/zaderzhanie-1747301521.html

владивосток

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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), олег гуменюк (политик)