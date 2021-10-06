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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753387732.html
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий - РИА Новости, 06.10.2021
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий
Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:12
2021-10-06T18:13
распространение коронавируса
общество
вакцинация
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан.Санврачи заявляют, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе сложная, с 7 сентября отмечается рост заболеваемости - с 461 до 597 случаев COVID-19 за сутки. При этом до 70% заболевших - люди в возрасте от 18 до 65 лет."Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции... следующим категориям (группам) граждан, с охватом не менее 80% от общей численности", - говорится в постановлении главного санитарного врача региона Игоря Механтьева.Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат работники здравоохранения, образования, социальной защиты, торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси. Также обязательная вакцинация будет проведена госслужащим, работникам органов власти на местах и подведомственных им организаций, работающим на пунктах пропуска на государственной границе, вахтовикам, волонтерам, работникам МФЦ, ЖКХ и энергетики, финансовых организаций, почты, гостиничных и бытовых услуг, парикмахерских, спортивных объектов, театров и учреждений культуры.Постановление предписывает охватить до 30 октября этого года первым компонентом вакцины не менее 80% от числа подлежащих обязательной вакцинации сотрудников, вторым компонентом - до 30 ноября.Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 136 856 случаев COVID, выздоровели 112 829 пациентов, умерли 5 968. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html
https://ria.ru/20211005/pooschrenie-1753201942.html
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общество, вакцинация, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:12 06.10.2021 (обновлено: 18:13 06.10.2021)
 
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий

Обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят в Воронежской области для ряда категорий

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : пресс-службы правительства МО
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан.
Санврачи заявляют, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе сложная, с 7 сентября отмечается рост заболеваемости - с 461 до 597 случаев COVID-19 за сутки. При этом до 70% заболевших - люди в возрасте от 18 до 65 лет.
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"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции... следующим категориям (группам) граждан, с охватом не менее 80% от общей численности", - говорится в постановлении главного санитарного врача региона Игоря Механтьева.
Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат работники здравоохранения, образования, социальной защиты, торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси. Также обязательная вакцинация будет проведена госслужащим, работникам органов власти на местах и подведомственных им организаций, работающим на пунктах пропуска на государственной границе, вахтовикам, волонтерам, работникам МФЦ, ЖКХ и энергетики, финансовых организаций, почты, гостиничных и бытовых услуг, парикмахерских, спортивных объектов, театров и учреждений культуры.
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Постановление предписывает охватить до 30 октября этого года первым компонентом вакцины не менее 80% от числа подлежащих обязательной вакцинации сотрудников, вторым компонентом - до 30 ноября.
Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 136 856 случаев COVID, выздоровели 112 829 пациентов, умерли 5 968. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияВоронежская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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