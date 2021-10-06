https://ria.ru/20211006/ufsin-1753332247.html

УФСИН опровергло информацию о нарушениях прав в колонии в Зеленограде

УФСИН опровергло информацию о нарушениях прав в колонии в Зеленограде - РИА Новости, 06.10.2021

УФСИН опровергло информацию о нарушениях прав в колонии в Зеленограде

Опубликованная в СМИ информация о нарушениях прав осужденных в исправительном центре в Зеленограде не соответствует действительности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:38

2021-10-06T14:38

2021-10-06T14:38

общество

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

зеленоград

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Опубликованная в СМИ информация о нарушениях прав осужденных в исправительном центре в Зеленограде не соответствует действительности, сообщает пресс-служба УФСИН по Москве.В ведомстве отмечают, что осужденные работают на предприятии по трудовому договору, ознакомлены с условиями труда, техникой безопасности и зарплатой. Каждый работник расписался в листе ознакомления с приказом о трудоустройстве. Зарплата осужденных составляет более 20 тысяч рублей. Трудовая неделя не превышает 40 часов.В то же время, поясняют в УФСИН, в нерабочее время осужденные могут привлекаться к работам по благоустройству территории исправительного центра. Однако никто из них не привлекался к строительству и ремонту исправительного центра, тем более в ночное время."Информация о том, что осужденные за свой счет покупают материалы, необходимые для уборки помещений, также не соответствует действительности. Осужденным выдается весь необходимый инвентарь и моющие средства. Кроме того, в УФИЦ разработан график очередности, в соответствии с которым осужденные привлекаются к работам по благоустройству", - поясняет ведомство.В соответствии с правилами внутреннего распорядка исправительных центров осужденным предоставляется право проведения личного времени за пределами учреждения в выходные и праздничные дни, а также после окончания работы до отбоя по заявлению осужденного и с разрешения начальника УФИЦ. Ночью все служебные помещения закрываются и опечатываются, но помещения для разогрева и приема пищи, душ и санузел открыты постоянно, говорится в релизе.В УФСИН добавили, что в исправительном центре есть журнал учета предложений, заявлений и жалоб осужденных, в котором все заявления регистрируются. В установленные сроки по каждому обращению предоставляется ответ.

https://ria.ru/20211005/delo-1753253401.html

https://ria.ru/20210929/fsin-1752285906.html

https://ria.ru/20210906/koloniya-1748826278.html

москва

зеленоград

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общество, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), зеленоград