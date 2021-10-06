06:11 06.10.2021 (обновлено: 10:13 06.10.2021)
Приморье и Москва подписали соглашение о совместном развитии туризма
Владивосток и Москва создадут межрегиональные маршруты для иностранных туристов
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Комитет по туризму Москвы и агентство по туризму Приморья подписали соглашение о совместном развитии туризма, которое предусматривает создание межрегиональных маршрутов для иностранных путешественников, сообщает в среду правительство региона.
Представители комитета и агентства подписали соглашение на встрече 4 октября.
"Владивосток и Москва создадут межрегиональные маршруты для иностранных туристов… Важнейшая задача соглашения – увеличить турпоток в Россию", - говорится в сообщении.
"Сейчас агентство по туризму и Мостуризм заинтересованы в совместных проектах по привлечению русских и иностранных туристов, мы видим в этом огромный потенциал. Показать, насколько большая и разная наша страна – важная задача в сфере туризма. Благодаря реализации совместных проектов в столице России и столице Дальнего Востока мы увеличим туристические потоки", – сказал руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что теперь необходимо оперативно разработать дорожную карту по созданию межрегионального маршрута. Запуск первого проекта планируется уже к летнему сезону 2022 года. Туристско-информационный центр Приморья проведет соответствующую рекламно-информационную кампанию совместно с проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы.
"Мы высоко оцениваем опыт, который есть у Приморского края в области работы с туристами из Восточной Азии, и ожидаем, что наше сотрудничество будем очень успешным. У нас есть согласованная позиция по созданию межрегиональных маршрутов", – добавила заместитель руководителя Мостуризма Татьяна Шаршавицкая.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.