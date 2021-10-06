https://ria.ru/20211006/turizm-1753272276.html

Приморье и Москва подписали соглашение о совместном развитии туризма

Приморье и Москва подписали соглашение о совместном развитии туризма - РИА Новости, 06.10.2021

Приморье и Москва подписали соглашение о совместном развитии туризма

Комитет по туризму Москвы и агентство по туризму Приморья подписали соглашение о совместном развитии туризма, которое предусматривает создание межрегиональных... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T06:11

2021-10-06T06:11

2021-10-06T10:13

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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Комитет по туризму Москвы и агентство по туризму Приморья подписали соглашение о совместном развитии туризма, которое предусматривает создание межрегиональных маршрутов для иностранных путешественников, сообщает в среду правительство региона.Представители комитета и агентства подписали соглашение на встрече 4 октября."Сейчас агентство по туризму и Мостуризм заинтересованы в совместных проектах по привлечению русских и иностранных туристов, мы видим в этом огромный потенциал. Показать, насколько большая и разная наша страна – важная задача в сфере туризма. Благодаря реализации совместных проектов в столице России и столице Дальнего Востока мы увеличим туристические потоки", – сказал руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур, чьи слова приводятся в сообщении.Он отметил, что теперь необходимо оперативно разработать дорожную карту по созданию межрегионального маршрута. Запуск первого проекта планируется уже к летнему сезону 2022 года. Туристско-информационный центр Приморья проведет соответствующую рекламно-информационную кампанию совместно с проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы.В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.

https://ria.ru/20211001/turizm-1752599398.html

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