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Абель Матчипата: более 30 человек стали жертвами нападения боевиков в ЦАР
Абель Матчипата: более 30 человек стали жертвами нападения боевиков в ЦАР - РИА Новости, 06.10.2021
Абель Матчипата: более 30 человек стали жертвами нападения боевиков в ЦАР
По меньшей мере 30 человек погибли, 10 пострадали в результате вооруженного нападения боевиков недалеко от города Бамбари в префектуре Уака, расположенной в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:53
2021-10-06T12:21
в мире
цар
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, 10 пострадали в результате вооруженного нападения боевиков недалеко от города Бамбари в префектуре Уака, расположенной в центральной части ЦАР, сообщил РИА Новости глава города Абель Матчипата.По словам Матчипаты, боевики совершили нападение вчера ночью в 20 километрах от Бамбари. Он добавил, что на место атаки были направлены машины, чтобы доставить пострадавших в больницы, а тела погибших - в город."Мы окружены. В центре города есть солдаты, но боевики находятся всего в 10 километрах. Я призывают увеличить численность солдат Национальной армии Центральноафриканской республики (ЦАР) FACA в районе города для защиты мирного населения", - заявил мэр.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.
https://ria.ru/20211006/tsar-1753284682.html
https://ria.ru/20211006/instruktory-1753269327.html
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в мире, цар
11:53 06.10.2021 (обновлено: 12:21 06.10.2021)
 
Абель Матчипата: более 30 человек стали жертвами нападения боевиков в ЦАР

Глава города Бамбари Матчипата: более 30 человек погибли при нападении боевиков в ЦАР

© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, 10 пострадали в результате вооруженного нападения боевиков недалеко от города Бамбари в префектуре Уака, расположенной в центральной части ЦАР, сообщил РИА Новости глава города Абель Матчипата.
По словам Матчипаты, боевики совершили нападение вчера ночью в 20 километрах от Бамбари. Он добавил, что на место атаки были направлены машины, чтобы доставить пострадавших в больницы, а тела погибших - в город.
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"Мы окружены. В центре города есть солдаты, но боевики находятся всего в 10 километрах. Я призывают увеличить численность солдат Национальной армии Центральноафриканской республики (ЦАР) FACA в районе города для защиты мирного населения", - заявил мэр.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
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В миреЦАР
 
 
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