https://ria.ru/20211006/tsar-1753304663.html

Абель Матчипата: более 30 человек стали жертвами нападения боевиков в ЦАР

Абель Матчипата: более 30 человек стали жертвами нападения боевиков в ЦАР - РИА Новости, 06.10.2021

Абель Матчипата: более 30 человек стали жертвами нападения боевиков в ЦАР

По меньшей мере 30 человек погибли, 10 пострадали в результате вооруженного нападения боевиков недалеко от города Бамбари в префектуре Уака, расположенной в... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:53

2021-10-06T11:53

2021-10-06T12:21

в мире

цар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/69/1550396927_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_54af5dcf3ce95a1d40d61aa21b4464eb.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, 10 пострадали в результате вооруженного нападения боевиков недалеко от города Бамбари в префектуре Уака, расположенной в центральной части ЦАР, сообщил РИА Новости глава города Абель Матчипата.По словам Матчипаты, боевики совершили нападение вчера ночью в 20 километрах от Бамбари. Он добавил, что на место атаки были направлены машины, чтобы доставить пострадавших в больницы, а тела погибших - в город."Мы окружены. В центре города есть солдаты, но боевики находятся всего в 10 километрах. Я призывают увеличить численность солдат Национальной армии Центральноафриканской республики (ЦАР) FACA в районе города для защиты мирного населения", - заявил мэр.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.

https://ria.ru/20211006/tsar-1753284682.html

https://ria.ru/20211006/instruktory-1753269327.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/tsar-1739138668.html

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, цар