https://ria.ru/20211006/terrorizm-1753411149.html

В Белгородской области подростка обвинили в оправдании терроризма

В Белгородской области подростка обвинили в оправдании терроризма - РИА Новости, 06.10.2021

В Белгородской области подростка обвинили в оправдании терроризма

Несовершеннолетний житель Белгородской области подозревается в публичном оправдании терроризма с использованием интернета, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:41

2021-10-06T19:41

2021-10-06T19:41

происшествия

терроризм

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Белгородской области подозревается в публичном оправдании терроризма с использованием интернета, сообщается на сайте СК РФ.По информации ведомства, 17-летний подозреваемый вечером 21 сентября, "разделяя экстремистские идеи о допустимости и необходимости насилия, в том числе связанного с совершением массовых убийств в образовательных учреждениях, имея убеждения, связанные с признанием идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания", на личной странице в соцсети опубликовал текст, сопровождаемый фото оружия и тех, кто устроил стрельбу в учебных заведениях в Казани и Перми."Подозреваемый был задержан и доставлен в следственное управление. В присутствии законного представителя следователем ему разъяснены правовые последствия его поступка и возбуждения в отношении него уголовного дела о тяжком преступлении террористической направленности", - говорится в сообщении.Правоохранители нашли по месту жительства фигуранта предметы, имеющие доказательственное значение. Ему уже предъявили обвинение в оправдании терроризма. Следствие запрашивает суд избрать молодому человеку меру пресечения, связанную с изоляцией от общества. СК подчеркивает, что за совершение подобного преступления с использованием интернета грозит лишение свободы до семи лет.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20210607/terrorizm-1735939186.html

https://ria.ru/20211006/dagestan-1753410173.html

https://ria.ru/20210701/belgorod-1739376392.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, терроризм, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия