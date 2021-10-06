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В Белгородской области подростка обвинили в оправдании терроризма
В Белгородской области подростка обвинили в оправдании терроризма - РИА Новости, 06.10.2021
В Белгородской области подростка обвинили в оправдании терроризма
Несовершеннолетний житель Белгородской области подозревается в публичном оправдании терроризма с использованием интернета, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:41
2021-10-06T19:41
происшествия
терроризм
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Белгородской области подозревается в публичном оправдании терроризма с использованием интернета, сообщается на сайте СК РФ.По информации ведомства, 17-летний подозреваемый вечером 21 сентября, "разделяя экстремистские идеи о допустимости и необходимости насилия, в том числе связанного с совершением массовых убийств в образовательных учреждениях, имея убеждения, связанные с признанием идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания", на личной странице в соцсети опубликовал текст, сопровождаемый фото оружия и тех, кто устроил стрельбу в учебных заведениях в Казани и Перми."Подозреваемый был задержан и доставлен в следственное управление. В присутствии законного представителя следователем ему разъяснены правовые последствия его поступка и возбуждения в отношении него уголовного дела о тяжком преступлении террористической направленности", - говорится в сообщении.Правоохранители нашли по месту жительства фигуранта предметы, имеющие доказательственное значение. Ему уже предъявили обвинение в оправдании терроризма. Следствие запрашивает суд избрать молодому человеку меру пресечения, связанную с изоляцией от общества. СК подчеркивает, что за совершение подобного преступления с использованием интернета грозит лишение свободы до семи лет.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20210607/terrorizm-1735939186.html
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происшествия, терроризм, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:41 06.10.2021
 
В Белгородской области подростка обвинили в оправдании терроризма

Белгородского подростка обвинили в публичном оправдании терроризма в интернете

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Белгородской области подозревается в публичном оправдании терроризма с использованием интернета, сообщается на сайте СК РФ.
По информации ведомства, 17-летний подозреваемый вечером 21 сентября, "разделяя экстремистские идеи о допустимости и необходимости насилия, в том числе связанного с совершением массовых убийств в образовательных учреждениях, имея убеждения, связанные с признанием идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания", на личной странице в соцсети опубликовал текст, сопровождаемый фото оружия и тех, кто устроил стрельбу в учебных заведениях в Казани и Перми.
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"Подозреваемый был задержан и доставлен в следственное управление. В присутствии законного представителя следователем ему разъяснены правовые последствия его поступка и возбуждения в отношении него уголовного дела о тяжком преступлении террористической направленности", - говорится в сообщении.
Правоохранители нашли по месту жительства фигуранта предметы, имеющие доказательственное значение. Ему уже предъявили обвинение в оправдании терроризма. Следствие запрашивает суд избрать молодому человеку меру пресечения, связанную с изоляцией от общества. СК подчеркивает, что за совершение подобного преступления с использованием интернета грозит лишение свободы до семи лет.
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Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
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