https://ria.ru/20211006/terminal-1753348401.html

На Дону построят зерновой терминал мощностью 1 миллион тонн

На Дону построят зерновой терминал мощностью 1 миллион тонн - РИА Новости, 06.10.2021

На Дону построят зерновой терминал мощностью 1 миллион тонн

Соглашение о взаимодействии правительства региона с "РММП-Зерно" по созданию крупного зернового терминала подписал в рамках проходящей в подмосковной Кубинке... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:34

2021-10-06T15:34

2021-10-06T15:34

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Соглашение о взаимодействии правительства региона с "РММП-Зерно" по созданию крупного зернового терминала подписал в рамках проходящей в подмосковной Кубинке XXIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2021" губернатор области Василий Голубев, передает корреспондент РИА Новости.Зерновой терминал рассчитан на перевалку миллиона тонн грузов в год. Инвестиции в его создание составят 1,8 миллиарда рублей. На новом предприятии, по словам инвестора, будут созданы 80 новых рабочих мест со средней зарплатой не менее 42 тысяч рублей.Компания "РММП-Зерно" поэтапно реализует свой инвестиционный проект в Ростове-на-Дону с 2019 года. На данный момент подходит к концу первый этап создания объекта: завершены строительно-монтажные работы, идет его оформление. Ввод терминала в эксплуатацию запланирован до конца этого года. Вторая очередь стартует в 2022 году.По мнению губернатора области, наращивание портовой инфраструктуры для перевалки зерна будет способствовать решению задачи по увеличению экспорта продовольствия."По итогам 2018-2020 годов Ростовская область является лидером среди субъектов РФ по экспорту продукции АПК. В 2020 году мы экспортировали продовольствия на 5,9 миллиарда долларов, за девять месяцев этого года - более, чем на 3,9 миллиарда долларов, что приблизительно на том же уровне. Наращивание экспорта продовольствия – важная государственная задача. И развитие инфраструктуры будет работать на ее решение", - сказал Голубев.Он отметил, что развитие инфраструктуры имеет принципиальное значение для инвесторов и сельхозпроизводителей.

https://ria.ru/20210908/ozdorovlenie-1749156549.html

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