На Дону построят зерновой терминал мощностью 1 миллион тонн
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Соглашение о взаимодействии правительства региона с "РММП-Зерно" по созданию крупного зернового терминала подписал в рамках проходящей в подмосковной Кубинке XXIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2021" губернатор области Василий Голубев, передает корреспондент РИА Новости.
Зерновой терминал рассчитан на перевалку миллиона тонн грузов в год. Инвестиции в его создание составят 1,8 миллиарда рублей. На новом предприятии, по словам инвестора, будут созданы 80 новых рабочих мест со средней зарплатой не менее 42 тысяч рублей.
Компания "РММП-Зерно" поэтапно реализует свой инвестиционный проект в Ростове-на-Дону с 2019 года. На данный момент подходит к концу первый этап создания объекта: завершены строительно-монтажные работы, идет его оформление. Ввод терминала в эксплуатацию запланирован до конца этого года. Вторая очередь стартует в 2022 году.
По мнению губернатора области, наращивание портовой инфраструктуры для перевалки зерна будет способствовать решению задачи по увеличению экспорта продовольствия.
"По итогам 2018-2020 годов Ростовская область является лидером среди субъектов РФ по экспорту продукции АПК. В 2020 году мы экспортировали продовольствия на 5,9 миллиарда долларов, за девять месяцев этого года - более, чем на 3,9 миллиарда долларов, что приблизительно на том же уровне. Наращивание экспорта продовольствия – важная государственная задача. И развитие инфраструктуры будет работать на ее решение", - сказал Голубев.
Он отметил, что развитие инфраструктуры имеет принципиальное значение для инвесторов и сельхозпроизводителей.
"Поэтому мы поддерживаем такие проекты, и, как уже принято, будем их сопровождать. Это новые рабочие места, заработная плата, возможность людям работать там, где они живут, где возникают новые производства", - сказал глава региона.