https://ria.ru/20211006/sud-1753415896.html

Суд отправил в сизо двух калининградских врачей из-за смерти новорожденного

Суд отправил в сизо двух калининградских врачей из-за смерти новорожденного - РИА Новости, 06.10.2021

Суд отправил в сизо двух калининградских врачей из-за смерти новорожденного

Мособлсуд отправил в СИЗО врачей Элину Сушкевич и Елену Белую, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца, из-за активности одной из них в социальной сети... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T20:16

2021-10-06T20:16

2021-10-06T20:22

происшествия

калининград

московская область (подмосковье)

московский областной суд

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мособлсуд отправил в СИЗО врачей Элину Сушкевич и Елену Белую, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца, из-за активности одной из них в социальной сети Facebook, защита считает это решение незаконным, сообщил РИА Новости адвокат Камиль Бабасов.На этой неделе Московский областной суд избрал врачам меру пресечения в виде заключения под стражу. Их поместили в женский следственный изолятор в столичных Печатниках."Мы считаем это решение абсолютно незаконным. С 10 декабря 2020 года, то есть со дня оправдания присяжными, мера пресечения Сушкевич и Белой была отменена. При этом прокурор в ходе рассмотрения ходатайства об аресте сообщал, что мера пресечения была нарушена и Сушкевич, находясь под домашним арестом, заходила в Facebook, то есть пользовалась интернетом, что запрещено. Данный аргумент уже был заявлен прокурорами в ходе продлений домашнего ареста, однако тогда суд давал ему оценку и не шел на ужесточение меры, это вступившие в силу решения", - рассказал собеседник агентства.По словам Бабасова, это не единственный аргумент прокуратуры, который вызывает недоумение."Напомню, что дело для пересмотра по настоянию прокуратуры направили из Калининграда в столичный регион. Тут же прокурор говорит, что здесь у Сушкевич и Белой нет прописки и места жительства, а значит, им не может быть избрана более мягкая мера пресечения, нежели заключение под стражу. Не меньше удивляют аргументы о том, что они могут скрыться, когда моя подзащитная не только никуда не сбегала, но и продолжала работать в медицине и спасать людей. Мы считаем постановление Мосгорсуда незаконным и обязательно обжалуем его", - заключил адвокат.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич, которая прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, 10 декабря 2020 года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Калининградского областного суда. В конце мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. После этого Генпрокуратура попросила вновь заслушать дело не в Калининграде, а в Подмосковье. Верховный суд удовлетворил это ходатайство.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4. В начале октября Мособлсуд избрал женщинам самую строгую меру пресечения – заключение под стражу.

https://ria.ru/20210915/sud-1750226903.html

https://ria.ru/20210925/vrach-1751773329.html

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происшествия, калининград, московская область (подмосковье), московский областной суд, генеральная прокуратура рф, россия