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https://ria.ru/20211006/stavropole-1753347979.html
На Ставрополье опровергли данные о проведении собачьих боев
На Ставрополье опровергли данные о проведении собачьих боев - РИА Новости, 06.10.2021
На Ставрополье опровергли данные о проведении собачьих боев
Глава Андроповского муниципального округа Ставропольского края Нина Бобрышева опровергла данные о проведении собачьих боев в округе, отметив, что любую такую... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:32
2021-10-06T15:32
андроповский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
россия
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ПЯТИГОРСК, 6 окт - РИА Новости. Глава Андроповского муниципального округа Ставропольского края Нина Бобрышева опровергла данные о проведении собачьих боев в округе, отметив, что любую такую попытку пресекут.Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова обратилась в Instagram к губернаторам Подмосковья и Ставрополья с призывом бороться с жестоким обращением с животными. По ее словам, к ней обратились зоозащитники и сообщили, что "в России до сих пор существуют собачьи бои". Она отметила, что стало известно о подготовке к боям в Курсавке на Ставрополье."В социальных сетях появилось сообщение о том, что на территории Андроповского муниципального округа ведётся подготовка к организации собачьих боев. Никогда на территории округа собачьи бои не проводились, и любая попытка проведения будет жестко пресечена. Совместно с сотрудниками отдела МВД по Андроповскому району не позволим осуществить подобный акт вандализма", - написала Бобрышева в Instagram.На прошлой неделе глава Новоселицкого муниципального округа Роман Коврыга писал в своем Instagram о поступлении в свой адрес обращений, касающихся проведения собачьих боев на территории округа в сентябре. Он отмечал, что, по информации правоохранительных органов, фактов проведения собачьих боев не выявлено.По его словам, видеозапись, которая распространяется в социальных сетях, гуляет на просторах интернета уже несколько лет и не содержит информации, что она сделана именно на территории округа.
https://ria.ru/20211006/sobaki-1753320496.html
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андроповский район, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия
15:32 06.10.2021
 
На Ставрополье опровергли данные о проведении собачьих боев

Власти Ставрополья опровергли данные о проведении собачьих боев

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСобака в приюте
Собака в приюте - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЯТИГОРСК, 6 окт - РИА Новости. Глава Андроповского муниципального округа Ставропольского края Нина Бобрышева опровергла данные о проведении собачьих боев в округе, отметив, что любую такую попытку пресекут.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова обратилась в Instagram к губернаторам Подмосковья и Ставрополья с призывом бороться с жестоким обращением с животными. По ее словам, к ней обратились зоозащитники и сообщили, что "в России до сих пор существуют собачьи бои". Она отметила, что стало известно о подготовке к боям в Курсавке на Ставрополье.
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"В социальных сетях появилось сообщение о том, что на территории Андроповского муниципального округа ведётся подготовка к организации собачьих боев. Никогда на территории округа собачьи бои не проводились, и любая попытка проведения будет жестко пресечена. Совместно с сотрудниками отдела МВД по Андроповскому району не позволим осуществить подобный акт вандализма", - написала Бобрышева в Instagram.
На прошлой неделе глава Новоселицкого муниципального округа Роман Коврыга писал в своем Instagram о поступлении в свой адрес обращений, касающихся проведения собачьих боев на территории округа в сентябре. Он отмечал, что, по информации правоохранительных органов, фактов проведения собачьих боев не выявлено.
По его словам, видеозапись, которая распространяется в социальных сетях, гуляет на просторах интернета уже несколько лет и не содержит информации, что она сделана именно на территории округа.
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