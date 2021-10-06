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Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений - РИА Новости, 06.10.2021
Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Представитель российской делегации в Первом комитете ГА ООН Денис Лозинский призвал украинского дипломата, обвинявшего Россию, "не перекладывать с больной... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T02:53
2021-10-06T02:53
в мире
оон
мид украины
россия
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ООН, 6 окт – РИА Новости. Представитель российской делегации в Первом комитете ГА ООН Денис Лозинский призвал украинского дипломата, обвинявшего Россию, "не перекладывать с больной головы на здоровую" и начать исполнять минские соглашения.Во вторник прошло заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности. Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал Россию "главной причиной усугубления режимов глобального и регионального контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения из-за дестабилизирующей деятельности в отношении суверенного государства". Он также заявил о "продолжающейся временной оккупации Россией Крыма, а также частей Донецкого и Луганского регионов"."В очередной раз вынужден тратить наше время на абсурдные и голословные обвинения украинских коллег в адрес Российской Федерации. Хотели бы предостеречь украинскую делегацию от введения в заблуждение мирового сообщества и дальнейших подобных спекуляций", - сказал в ответ Лозинский."Что касается непрекращающихся попыток приписать нам военное вмешательство в события на юго-востоке Украины, то авторы этих домыслов так и не представили ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что там их никогда не было", - добавил он.По его словам, вместо того, чтобы пытаться представить Россию виновной в нынешнем плачевном положении дел на Украине Киеву стоило бы заняться решением имеющихся в стране проблем.Как указал дипломат, нежелание Киева прекратить военную операцию на востоке страны ведет к общему ухудшению ситуации с безопасностью во всем регионе."Вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, введения в действие закона об их особом статусе, поправок в конституцию, законов об амнистии, проведения местных выборов украинские власти предпринимают шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе", - заявил Лозинский.Он призвал украинскую сторону "заняться выполнением минских соглашений и отказаться от политизации работы Первого комитета ГА ООН и других разоруженческих многосторонних площадок"."Хотелось бы еще раз призвать наших украинских коллег не перекладывать вину с больной головы на здоровую, а сосредоточиться на неукоснительной реализации собственных обязательств во всей полноте и последовательности", - заявил он."Что касается статуса Крыма, то данный вопрос для нас давно закрыт. Крым – это составная часть Российской Федерации", - заключил дипломат.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210930/soglasheniya-1752526223.html
https://ria.ru/20210920/ukraina-1750904392.html
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в мире, оон, мид украины, россия
02:53 06.10.2021
 
Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений

Российский дипломат Лозинский в ООН призвал Украину начать выполнение минских соглашений

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЖители Донецка с плакатом
Жители Донецка с плакатом - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ООН, 6 окт – РИА Новости. Представитель российской делегации в Первом комитете ГА ООН Денис Лозинский призвал украинского дипломата, обвинявшего Россию, "не перекладывать с больной головы на здоровую" и начать исполнять минские соглашения.
Во вторник прошло заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности. Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал Россию "главной причиной усугубления режимов глобального и регионального контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения из-за дестабилизирующей деятельности в отношении суверенного государства". Он также заявил о "продолжающейся временной оккупации Россией Крыма, а также частей Донецкого и Луганского регионов".
"В очередной раз вынужден тратить наше время на абсурдные и голословные обвинения украинских коллег в адрес Российской Федерации. Хотели бы предостеречь украинскую делегацию от введения в заблуждение мирового сообщества и дальнейших подобных спекуляций", - сказал в ответ Лозинский.
"Что касается непрекращающихся попыток приписать нам военное вмешательство в события на юго-востоке Украины, то авторы этих домыслов так и не представили ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что там их никогда не было", - добавил он.
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По его словам, вместо того, чтобы пытаться представить Россию виновной в нынешнем плачевном положении дел на Украине Киеву стоило бы заняться решением имеющихся в стране проблем.
Как указал дипломат, нежелание Киева прекратить военную операцию на востоке страны ведет к общему ухудшению ситуации с безопасностью во всем регионе.
"Вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, введения в действие закона об их особом статусе, поправок в конституцию, законов об амнистии, проведения местных выборов украинские власти предпринимают шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе", - заявил Лозинский.
Он призвал украинскую сторону "заняться выполнением минских соглашений и отказаться от политизации работы Первого комитета ГА ООН и других разоруженческих многосторонних площадок".
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"Хотелось бы еще раз призвать наших украинских коллег не перекладывать вину с больной головы на здоровую, а сосредоточиться на неукоснительной реализации собственных обязательств во всей полноте и последовательности", - заявил он.
"Что касается статуса Крыма, то данный вопрос для нас давно закрыт. Крым – это составная часть Российской Федерации", - заключил дипломат.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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