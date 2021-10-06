https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753326986.html
Саакашвили готов пройти тест на наркотики в присутствии СМИ
Саакашвили готов пройти тест на наркотики в присутствии СМИ - РИА Новости, 06.10.2021
Саакашвили готов пройти тест на наркотики в присутствии СМИ
Находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов в присутствии СМИ пройти тест на наркотики, заявил журналистам его адвокат Давид... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:03
2021-10-06T14:03
2021-10-06T14:03
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов в присутствии СМИ пройти тест на наркотики, заявил журналистам его адвокат Давид Садзаглишвили.Ранее в среду премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в своем письме указал на наркозависимость Саакашвили."Михаил Саакашвили готов в присутствии СМИ сдать медицинскому персоналу учреждения по исполнению наказаний любой материал для теста на любой наркотик", - сказал адвокат.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753316698.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
Саакашвили готов пройти тест на наркотики в присутствии СМИ
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов пройти тест на наркотики в присутствии СМИ