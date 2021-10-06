https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753281723.html
Запад освободит Саакашвили
Адвокат раскрыла план по освобождению Саакашвили - РИА Новости, 06.10.2021
Запад освободит Саакашвили
Европейские и американские политики помогут освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы с помощью давления на власти Грузии. Об этом в интервью "Известиям"... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:42
2021-10-06T09:42
2021-10-06T14:51
в мире
грузия
михаил саакашвили
уголовное дело против саакашвили на украине
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Европейские и американские политики помогут освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы с помощью давления на власти Грузии. Об этом в интервью "Известиям" рассказала адвокат бывшего президента Бека Басилая.По мнению юриста, западные страны воспринимают Саакашвили как создателя "нового грузинского государства" и не оставят без внимания его арест.Кроме того, уголовные дела против экс-главы Грузии возбуждены по политическим мотивам, поэтому его освобождение будет носить такой же характер, подчеркнула она.Михаила Саакашвили задержали 1 октября. До этого он говорил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, несмотря на то, что объявлен в розыск по нескольким уголовным делам. В Тбилиси неоднократно предупреждали, что заключат его под стражу, как только он перейдет границу.
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/saakashvili-1753204675.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил саакашвили, уголовное дело против саакашвили на украине
09:42 06.10.2021 (обновлено: 14:51 06.10.2021)
Адвокат раскрыла план по освобождению Саакашвили
Адвокат Басилая: западные страны надавят на власти Грузии и помогут освободить Саакашвили
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Европейские и американские политики помогут освободить Михаила Саакашвили
из тюрьмы с помощью давления на власти Грузии
. Об этом в интервью "Известиям"
рассказала адвокат бывшего президента Бека Басилая.
По мнению юриста, западные страны воспринимают Саакашвили как создателя "нового грузинского государства" и не оставят без внимания его арест.
Кроме того, уголовные дела против экс-главы Грузии возбуждены по политическим мотивам, поэтому его освобождение будет носить такой же характер, подчеркнула она.
"Все эти факторы будут влиять на грузинские власти, и Саломе Зурабишвили (президент Грузии. — Прим. ред.) будет обязана отпустить его из тюрьмы", — пояснила адвокат, добавив, что это не просто пафосное заявление, а события ближайшего будущего.
Михаила Саакашвили задержали 1 октября. До этого он говорил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, несмотря на то, что объявлен в розыск по нескольким уголовным делам. В Тбилиси неоднократно предупреждали, что заключат его под стражу, как только он перейдет границу.