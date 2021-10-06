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Запад освободит Саакашвили
Адвокат раскрыла план по освобождению Саакашвили - РИА Новости, 06.10.2021
Запад освободит Саакашвили
Европейские и американские политики помогут освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы с помощью давления на власти Грузии. Об этом в интервью "Известиям"... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:42
2021-10-06T14:51
в мире
грузия
михаил саакашвили
уголовное дело против саакашвили на украине
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Европейские и американские политики помогут освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы с помощью давления на власти Грузии. Об этом в интервью "Известиям" рассказала адвокат бывшего президента Бека Басилая.По мнению юриста, западные страны воспринимают Саакашвили как создателя "нового грузинского государства" и не оставят без внимания его арест.Кроме того, уголовные дела против экс-главы Грузии возбуждены по политическим мотивам, поэтому его освобождение будет носить такой же характер, подчеркнула она.Михаила Саакашвили задержали 1 октября. До этого он говорил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, несмотря на то, что объявлен в розыск по нескольким уголовным делам. В Тбилиси неоднократно предупреждали, что заключат его под стражу, как только он перейдет границу.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, уголовное дело против саакашвили на украине
09:42 06.10.2021 (обновлено: 14:51 06.10.2021)
 
Адвокат раскрыла план по освобождению Саакашвили

Адвокат Басилая: западные страны надавят на власти Грузии и помогут освободить Саакашвили

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Европейские и американские политики помогут освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы с помощью давления на власти Грузии. Об этом в интервью "Известиям" рассказала адвокат бывшего президента Бека Басилая.
По мнению юриста, западные страны воспринимают Саакашвили как создателя "нового грузинского государства" и не оставят без внимания его арест.
Кроме того, уголовные дела против экс-главы Грузии возбуждены по политическим мотивам, поэтому его освобождение будет носить такой же характер, подчеркнула она.

"Все эти факторы будут влиять на грузинские власти, и Саломе Зурабишвили (президент Грузии. — Прим. ред.) будет обязана отпустить его из тюрьмы", — пояснила адвокат, добавив, что это не просто пафосное заявление, а события ближайшего будущего.

Михаила Саакашвили задержали 1 октября. До этого он говорил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, несмотря на то, что объявлен в розыск по нескольким уголовным делам. В Тбилиси неоднократно предупреждали, что заключат его под стражу, как только он перейдет границу.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:24Авторы
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиУголовное дело против Саакашвили на Украине
 
 
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