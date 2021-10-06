https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753281723.html

Запад освободит Саакашвили

Адвокат раскрыла план по освобождению Саакашвили - РИА Новости, 06.10.2021

Запад освободит Саакашвили

Европейские и американские политики помогут освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы с помощью давления на власти Грузии. Об этом в интервью "Известиям"... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:42

2021-10-06T09:42

2021-10-06T14:51

в мире

грузия

михаил саакашвили

уголовное дело против саакашвили на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d30743c711c53f32a645eac684e537.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Европейские и американские политики помогут освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы с помощью давления на власти Грузии. Об этом в интервью "Известиям" рассказала адвокат бывшего президента Бека Басилая.По мнению юриста, западные страны воспринимают Саакашвили как создателя "нового грузинского государства" и не оставят без внимания его арест.Кроме того, уголовные дела против экс-главы Грузии возбуждены по политическим мотивам, поэтому его освобождение будет носить такой же характер, подчеркнула она.Михаила Саакашвили задержали 1 октября. До этого он говорил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, несмотря на то, что объявлен в розыск по нескольким уголовным делам. В Тбилиси неоднократно предупреждали, что заключат его под стражу, как только он перейдет границу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/saakashvili-1753204675.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, уголовное дело против саакашвили на украине