https://ria.ru/20211006/rostelekom-1753388380.html

В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой

В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой - РИА Новости, 06.10.2021

В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой

Пользователи в среду сообщают о неполадках в работе сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:15

2021-10-06T18:15

2021-10-06T18:15

происшествия

технологии

санкт-петербург

краснодар

москва

ростелеком

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пользователи в среду сообщают о неполадках в работе сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 17.46 мск зафиксировано 237 жалоб. В частности, по данным Downdetector, 74% пользователей жалуются на проблемы со стационарным интернетом, у 16% нет сигнала.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов России.

https://ria.ru/20210914/dns-servery-1749983700.html

санкт-петербург

краснодар

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, технологии, санкт-петербург, краснодар, москва, ростелеком, россия