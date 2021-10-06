https://ria.ru/20211006/rostelekom-1753388380.html
В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой
В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой - РИА Новости, 06.10.2021
В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой
Пользователи в среду сообщают о неполадках в работе сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:15
2021-10-06T18:15
2021-10-06T18:15
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пользователи в среду сообщают о неполадках в работе сервисов "Ростелекома", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 17.46 мск зафиксировано 237 жалоб. В частности, по данным Downdetector, 74% пользователей жалуются на проблемы со стационарным интернетом, у 16% нет сигнала.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов России.
https://ria.ru/20210914/dns-servery-1749983700.html
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происшествия, технологии, санкт-петербург, краснодар, москва, ростелеком, россия
В работе сервисов "Ростелекома" произошел сбой
Downdetector: пользователи сообщили о проблемах в работе сервисов "Ростелекома"