https://ria.ru/20211006/rossiyanin-1753273807.html

Германия выдаст Италии россиянина, обвиняемого в убийстве

Германия выдаст Италии россиянина, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 06.10.2021

Германия выдаст Италии россиянина, обвиняемого в убийстве

Немецкий суд разрешил экстрадировать в Италию россиянина чеченского происхождения Расула Бисултанова, которого обвиняют в убийстве Никколо Чатти в 2017 году. Об РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T07:18

2021-10-06T07:18

2021-10-06T08:49

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РИМ, 6 окт — РИА Новости. Немецкий суд разрешил экстрадировать в Италию россиянина чеченского происхождения Расула Бисултанова, которого обвиняют в убийстве Никколо Чатти в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба итальянского МИД.Отмечается, что немецкие власти арестовали Бисултанова 3 августа на основании ордера, выданного прокуратурой Рима в 2020 году. Этот важный результат был достигнут благодаря постоянным контактам итальянских посольств с властями в Берлине и Мадриде, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.В августе 2017 года 22-летнего итальянца забили до смерти на дискотеке в курортном городе Льорет-де-Мар в Каталонии. Он умер в больнице, куда его доставили с тяжелыми травмами. Тогда задержали трех подозреваемых, у всех них имелись российские документы. Предполагается, что все они выходцы из Чечни, получившие убежище во Франции. На видеозаписи с места событий видно, как один из нападающих бьет Чатти ногой по голове. За дракой наблюдали десятки человек, но никто, в том числе охранники дискотеки, не вмешался.Вскоре двух задержанных освободили. Бисултанов оставался под стражей, но минувшим летом и он вышел на свободу. Рим все эти годы настаивал на его выдаче Италии.

https://ria.ru/20210904/strelba-1748677604.html

https://ria.ru/20210613/ubiystvo-1736877775.html

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в мире, италия, мид италии, россия