https://ria.ru/20211006/ranenie-1753310203.html
Источник: в хабаровском отделе полиции нашли раненную в сердце сотрудницу
Источник: в хабаровском отделе полиции нашли раненную в сердце сотрудницу - РИА Новости, 06.10.2021
Источник: в хабаровском отделе полиции нашли раненную в сердце сотрудницу
Сотрудницу с огнестрельным ранением в область сердца обнаружили на рабочем месте в полицейском отделении в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:26
2021-10-06T12:26
2021-10-06T12:26
происшествия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. Сотрудницу с огнестрельным ранением в область сердца обнаружили на рабочем месте в полицейском отделении в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По словам источника, в полиции среди прочего рассматривают версию о неосторожном обращении с оружием.В УМВД России по Хабаровскому краю РИА Новости подтвердили факт ЧП в полицейском отделении, не уточнив подробностей. "По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в полиции.
https://ria.ru/20211006/suitsid-1753280445.html
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происшествия, хабаровск
Источник: в хабаровском отделе полиции нашли раненную в сердце сотрудницу
Источник: сотрудницу полиции с огнестрельным ранением нашли на рабочем месте в Хабаровске