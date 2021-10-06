https://ria.ru/20211006/ranenie-1753310203.html

Источник: в хабаровском отделе полиции нашли раненную в сердце сотрудницу

Источник: в хабаровском отделе полиции нашли раненную в сердце сотрудницу - РИА Новости, 06.10.2021

Источник: в хабаровском отделе полиции нашли раненную в сердце сотрудницу

Сотрудницу с огнестрельным ранением в область сердца обнаружили на рабочем месте в полицейском отделении в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:26

2021-10-06T12:26

2021-10-06T12:26

происшествия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. Сотрудницу с огнестрельным ранением в область сердца обнаружили на рабочем месте в полицейском отделении в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По словам источника, в полиции среди прочего рассматривают версию о неосторожном обращении с оружием.В УМВД России по Хабаровскому краю РИА Новости подтвердили факт ЧП в полицейском отделении, не уточнив подробностей. "По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в полиции.

https://ria.ru/20211006/suitsid-1753280445.html

хабаровск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск