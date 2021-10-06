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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211006/puteprovod-1753280928.html
Глава Приамурья рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский
Глава Приамурья рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский - РИА Новости, 06.10.2021
Глава Приамурья рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:33
2021-10-06T09:33
амурская область
общество
лесной
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский."У нас в планах строительство трех таких путепроводов. Это Новобурейский, Серышево, Завитинск. И первый, пилотный путепровод по концессии будет возводиться в Новобурейском. Начало строительства намечено на следующий год. Стоимость объекта – порядка двух миллиардов рублей. Вместе с подходами его протяженность составит около трех километров. Это позволит значительно разгрузить транспортное сообщение. Ведь сейчас движение по Транссибу очень интенсивно, и интервал движения поездов только сокращается. Поэтому наша задача – обеспечить жителей качественной транспортной инфраструктурой", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Орлов посетил место возведения нового путепровода. Путепровод будет иметь выходы на улицу Лесную в Новобурейском и федеральную трассу. Новая дорога также позволит снизить аварийность и обойти населенный пункт. Заключить контракт на строительство путепровода планируется в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20211004/transportery-1752923637.html
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общество, лесной, амурская область, василий орлов (губернатор)
09:33 06.10.2021
 
Глава Приамурья рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский

Глава Приамурья Орлов рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский.
"У нас в планах строительство трех таких путепроводов. Это Новобурейский, Серышево, Завитинск. И первый, пилотный путепровод по концессии будет возводиться в Новобурейском. Начало строительства намечено на следующий год. Стоимость объекта – порядка двух миллиардов рублей. Вместе с подходами его протяженность составит около трех километров. Это позволит значительно разгрузить транспортное сообщение. Ведь сейчас движение по Транссибу очень интенсивно, и интервал движения поездов только сокращается. Поэтому наша задача – обеспечить жителей качественной транспортной инфраструктурой", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Орлов посетил место возведения нового путепровода. Путепровод будет иметь выходы на улицу Лесную в Новобурейском и федеральную трассу. Новая дорога также позволит снизить аварийность и обойти населенный пункт. Заключить контракт на строительство путепровода планируется в феврале 2022 года.
Плавающий транспортер (ПТС) - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 05:35
Командование ВВО передало Амурской области плавающие транспортеры
 
Амурская областьОбществоЛеснойАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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