https://ria.ru/20211006/puteprovod-1753280928.html

Глава Приамурья рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский

Глава Приамурья рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский - РИА Новости, 06.10.2021

Глава Приамурья рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:33

2021-10-06T09:33

2021-10-06T09:33

амурская область

общество

лесной

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский."У нас в планах строительство трех таких путепроводов. Это Новобурейский, Серышево, Завитинск. И первый, пилотный путепровод по концессии будет возводиться в Новобурейском. Начало строительства намечено на следующий год. Стоимость объекта – порядка двух миллиардов рублей. Вместе с подходами его протяженность составит около трех километров. Это позволит значительно разгрузить транспортное сообщение. Ведь сейчас движение по Транссибу очень интенсивно, и интервал движения поездов только сокращается. Поэтому наша задача – обеспечить жителей качественной транспортной инфраструктурой", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Орлов посетил место возведения нового путепровода. Путепровод будет иметь выходы на улицу Лесную в Новобурейском и федеральную трассу. Новая дорога также позволит снизить аварийность и обойти населенный пункт. Заключить контракт на строительство путепровода планируется в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20211004/transportery-1752923637.html

лесной

амурская область

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общество, лесной, амурская область, василий орлов (губернатор)