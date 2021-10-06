https://ria.ru/20211006/potok-1753353265.html

Пушков разнес президента Польши из-за слов о газе

Пушков дал совет Дуде после его заявления о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 06.10.2021

Пушков разнес президента Польши из-за слов о газе

Сенатор Алексей Пушков жестко ответил на призыв президента Польши Анджея Дуды к НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком — 2". РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:48

2021-10-06T15:48

2021-10-06T15:48

в мире

алексей пушков

нато

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков жестко ответил на призыв президента Польши Анджея Дуды к НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком — 2"."Лучше бы проанализировал причины нынешнего газового кризиса в Европе", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.По мнению сенатора, польское руководство "никогда не отличалось рациональным мышлением".Ранее Дуда заявил, что постройка "Северного потока — 2" стала ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества.По его мнению, ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести газопровод."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.

https://ria.ru/20211006/gazprom-1753325248.html

https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html

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в мире, алексей пушков, нато, северный поток — 2, nord stream 2 ag