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https://ria.ru/20211006/potok-1753353265.html
Пушков разнес президента Польши из-за слов о газе
Пушков дал совет Дуде после его заявления о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 06.10.2021
Пушков разнес президента Польши из-за слов о газе
Сенатор Алексей Пушков жестко ответил на призыв президента Польши Анджея Дуды к НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком — 2". РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:48
2021-10-06T15:48
в мире
алексей пушков
нато
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков жестко ответил на призыв президента Польши Анджея Дуды к НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком — 2"."Лучше бы проанализировал причины нынешнего газового кризиса в Европе", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.По мнению сенатора, польское руководство "никогда не отличалось рациональным мышлением".Ранее Дуда заявил, что постройка "Северного потока — 2" стала ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества.По его мнению, ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести газопровод."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.
https://ria.ru/20211006/gazprom-1753325248.html
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в мире, алексей пушков, нато, северный поток — 2, nord stream 2 ag
15:48 06.10.2021
 
Пушков дал совет Дуде после его заявления о "Северном потоке — 2"

Пушков посоветовал главе Польши Дуде проанализировать причины газового кризиса в Европе

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков жестко ответил на призыв президента Польши Анджея Дуды к НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком — 2".
"Лучше бы проанализировал причины нынешнего газового кризиса в Европе", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, польское руководство "никогда не отличалось рациональным мышлением".
Ранее Дуда заявил, что постройка "Северного потока — 2" стала ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества.
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"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.
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В миреАлексей ПушковНАТОСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
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