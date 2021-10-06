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В Ростове-на-Дону появятся восемь площадок для экстремального спорта
В Ростове-на-Дону появятся восемь площадок для экстремального спорта - РИА Новости, 06.10.2021
В Ростове-на-Дону появятся восемь площадок для экстремального спорта
Восемь площадок для экстремальных видов спорта обустроят в Ростове-на-Дону в 2022 году, сообщает администрация города. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:59
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ростовская область
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ростов-на-дону
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новости - туризм
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Восемь площадок для экстремальных видов спорта обустроят в Ростове-на-Дону в 2022 году, сообщает администрация города."В следующем году в Ростове планируют установить восемь площадок для экстремальных видов спорта. Они будут предназначены для роллерного спорта, занятий на скейтах и специализированных велосипедах", - говорится в сообщении.По поручению главы администрации города Алексея Логвиненко уже определены территории и проработаны варианты для их размещения. При выборе мест, где будут располагаться площадки, учитывали размеры территорий и необходимость сохранения зеленых насаждений.Новые специализированные пространства появятся на бульваре Комарова, в парках Собино, Левобережном, 1 Мая и Островского, скверах 1-й Конной Армии, города Дортмунда и Комсомольском. На очередное заседание городской Думы вынесут вопрос о выделении средств на разработку сметной документации."Кроме того, нам необходимо решить вопрос о размещении подобных площадок и в центре города, и в старых районах города для привлечения молодежи и любителей физической активности. Поручил главам всех районов найти территории для обустройства новых пространств для экстремальных видов спорта", - приводятся в сообщении слова Логвиненко по итогам заседания горадминистрации.
https://ria.ru/20211001/karta-1752660919.html
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общество, дортмунд, ростов-на-дону, ростовская область, новости - туризм
09:59 06.10.2021 (обновлено: 10:11 06.10.2021)
 
В Ростове-на-Дону появятся восемь площадок для экстремального спорта

В Ростове-на-Дону появятся восемь площадок для экстремальных видов спорта в 2022 году

© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Восемь площадок для экстремальных видов спорта обустроят в Ростове-на-Дону в 2022 году, сообщает администрация города.
"В следующем году в Ростове планируют установить восемь площадок для экстремальных видов спорта. Они будут предназначены для роллерного спорта, занятий на скейтах и специализированных велосипедах", - говорится в сообщении.
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По поручению главы администрации города Алексея Логвиненко уже определены территории и проработаны варианты для их размещения. При выборе мест, где будут располагаться площадки, учитывали размеры территорий и необходимость сохранения зеленых насаждений.
Новые специализированные пространства появятся на бульваре Комарова, в парках Собино, Левобережном, 1 Мая и Островского, скверах 1-й Конной Армии, города Дортмунда и Комсомольском. На очередное заседание городской Думы вынесут вопрос о выделении средств на разработку сметной документации.
"Кроме того, нам необходимо решить вопрос о размещении подобных площадок и в центре города, и в старых районах города для привлечения молодежи и любителей физической активности. Поручил главам всех районов найти территории для обустройства новых пространств для экстремальных видов спорта", - приводятся в сообщении слова Логвиненко по итогам заседания горадминистрации.
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