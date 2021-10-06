https://ria.ru/20211006/maslo-1753350102.html

В Ростовской области построят два новых маслоэкстракционных завода

В Ростовской области построят два новых маслоэкстракционных завода - РИА Новости, 06.10.2021

В Ростовской области построят два новых маслоэкстракционных завода

В Ростовской области построят два новых маслоэкстракционных завода - соответствующие соглашения подписаны в рамках проходящей в подмосковной Кубинке XXIII... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:41

2021-10-06T15:41

2021-10-06T15:41

ростовская область

неклиновский район

ростовская область

миллеровский район

василий голубев

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Ростовской области построят два новых маслоэкстракционных завода - соответствующие соглашения подписаны в рамках проходящей в подмосковной Кубинке XXIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2021", передает корреспондент РИА Новости.Новые перерабатывающие предприятия появятся в ближайшие два года в Неклиновском и Миллеровском районах области. Общая сумма инвестиций составит 6,7 миллиарда рублей.В селе Троицком Неклиновского района строительство маслоэкстракционного завода (МЭЗ) мощностью одна тысяча тонн в сутки будет вести компания "Агропрайм". В создание объекта инвестор намерен вложить 3,3 миллиарда рублей. На троицком МЭЗе будут выпускать сырое (гидратированное) масло, шрот, топливные гранулы – пеллеты. Там будут созданы 156 новых рабочих мест со средней зарплатой 45 тысяч рублей. По словам инвестора, проектно-сметная документация разработана и проходит экспертизу, а выход на стройплощадку запланирован уже до конца текущего года.Еще одно перерабатывающее предприятие построит "Мальчевский производственный комплекс "Светлый" в Миллеровском районе. До конца 2023 года инвестор намерен вложить в создание объекта 3,4 миллиарда рублей. Завод по переработке семян подсолнечника с планируемой мощностью 600 тонн в сутки будет выпускать нерафинированные растительные масла. На этом перерабатывающем предприятии, по словам инвестора, будет создано 80 рабочих мест со средним уровнем зарплаты 45 тысяч рублей."Ежегодно на Дону производится полтора миллиона тонн масличных культур. Поэтому Ростовской области так нужны новые предприятия по переработке сельхозсырья. Это стратегическая для нас задача", - сказал губернатор области Василий Голубев, комментируя подписанные соглашения.

https://realty.ria.ru/20210604/zavod-1735688816.html

неклиновский район

ростовская область

миллеровский район

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неклиновский район, ростовская область, миллеровский район, василий голубев