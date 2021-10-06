https://ria.ru/20211006/kredit-1753264638.html
Россиянам посоветовали не бежать за кредитом
Экономист объяснил, когда лучше обождать с кредитом - РИА Новости, 06.10.2021
Россиянам посоветовали не бежать за кредитом
Прежде чем обращаться в банк за новым кредитом, изучите ситуацию на финансовых рынках, порекомендовал в беседе с агентством "Прайм" директор Банковского... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T01:16
2021-10-06T01:16
2021-10-06T01:16
экономика
кредит
высшая школа экономики (вшэ)
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Прежде чем обращаться в банк за новым кредитом, изучите ситуацию на финансовых рынках, порекомендовал в беседе с агентством "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.По его мнению, перед тем, как принять решение взять кредит, стоит хотя бы сравнить уровень инфляции, ставку кредита и динамику своих доходов. Если доходы будут расти медленнее инфляции, лучше пока забыть о новом кредите.Собеседник агентства также напоминает: если решили брать кредит, то только в той валюте, в которой получаете доходы. Он остерегает от попыток искать выгоду за счет колебаний валютных курсов или разницы процентных ставок. Солодков предупреждает: шансы выиграть практически нулевые, а вот потерять все, что есть — вполне возможно.
https://ria.ru/20210927/puzyr-1751617030.html
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экономика, кредит, высшая школа экономики (вшэ), россия
Экономист объяснил, когда лучше обождать с кредитом
Экономист Солодков посоветовал изучить свое финансовое положение, прежде чем брать кредит