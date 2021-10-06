https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753361991.html

В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 06.10.2021

В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Рязанской области для работников торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ, промышленности и госслужащих из-за сложной... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:21

2021-10-06T16:21

2021-10-06T16:37

распространение коронавируса

общество

рязанская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_0d0d4ed3e597afd8122d1fd37a815ab3.jpg

РЯЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Рязанской области для работников торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ, промышленности и госслужащих из-за сложной эпидситуации, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону Ларисы Сараевой опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора."В целях своевременного проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий необходимо обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 ряду категорий граждан, в их числе: работники предприятий торговли, сферы бытового обслуживания и услуг, общественного питания, производства пищевых продуктов, ЖКХ, театров и концертных залов, а также промышленных предприятий непрерывного цикла, а также государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, сотрудники органов местного самоуправления", - уточняется на сайте правительства Рязанской области.Согласно постановлению, организовать проведение прививок не менее 80% от общей численности сотрудников необходимо до 1 ноября 2021 года первым компонентом и до 1 декабря 2021 года – вторым. Лиц, не получивших ни одного компонента вакцины, отстранят от работы и переведут на дистанционный режим с 1 ноября 2021 года, с 1 декабря 2021 года аналогические меры будут применят к тем, кто не имеет законченный курс вакцинации.

https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рязанская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19