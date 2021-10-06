https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753361991.html
В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 06.10.2021
В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Рязанской области для работников торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ, промышленности и госслужащих из-за сложной... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:21
2021-10-06T16:21
2021-10-06T16:37
распространение коронавируса
общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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РЯЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Рязанской области для работников торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ, промышленности и госслужащих из-за сложной эпидситуации, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону Ларисы Сараевой опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора."В целях своевременного проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий необходимо обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 ряду категорий граждан, в их числе: работники предприятий торговли, сферы бытового обслуживания и услуг, общественного питания, производства пищевых продуктов, ЖКХ, театров и концертных залов, а также промышленных предприятий непрерывного цикла, а также государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, сотрудники органов местного самоуправления", - уточняется на сайте правительства Рязанской области.Согласно постановлению, организовать проведение прививок не менее 80% от общей численности сотрудников необходимо до 1 ноября 2021 года первым компонентом и до 1 декабря 2021 года – вторым. Лиц, не получивших ни одного компонента вакцины, отстранят от работы и переведут на дистанционный режим с 1 ноября 2021 года, с 1 декабря 2021 года аналогические меры будут применят к тем, кто не имеет законченный курс вакцинации.
https://ria.ru/20211006/vaktsinatsiya-1753319910.html
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общество, рязанская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:21 06.10.2021 (обновлено: 16:37 06.10.2021)
В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для работников торговли и сферы услуг