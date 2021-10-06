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В России за сутки выписали 19 841 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 19 841 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
В России за сутки выписали 19 841 человека после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 19 841 человек после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 6 778 900 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:33
2021-10-06T11:33
2021-10-06T11:33
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 841 человек после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 6 778 900 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 841 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 778 900", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 2 399 человек, в Санкт-Петербурге - 1 675, Подмосковье - 1 207.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки выписали 19 841 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 19 841 человека после лечения от коронавирусной инфекции