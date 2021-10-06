https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753299543.html
В Москве за сутки выявили 3589 случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3589 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.10.2021
В Москве за сутки выявили 3589 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187), Подмосковье (1410), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:33
2021-10-06T11:33
2021-10-06T11:33
распространение коронавируса
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магаданская область
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москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187), Подмосковье (1410), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3589, 2 Санкт-Петербург 2187, 3 Московская область 1410", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе - 16, Магаданской области - 15, Ненецком автономном округе - 10.
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753161255.html
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В Москве за сутки выявили 3589 случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 3589