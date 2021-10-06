https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753299543.html

В Москве за сутки выявили 3589 случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 3589 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.10.2021

В Москве за сутки выявили 3589 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187), Подмосковье (1410), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:33

2021-10-06T11:33

2021-10-06T11:33

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187), Подмосковье (1410), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3589, 2 Санкт-Петербург 2187, 3 Московская область 1410", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе - 16, Магаданской области - 15, Ненецком автономном округе - 10.

https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753161255.html

санкт-петербург

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

ненецкий автономный округ

чукотский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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