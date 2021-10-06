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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753290629.html
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса - РИА Новости, 06.10.2021
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Максимальное число выявленных случаев коронавируса за сутки с начала пандемии зарегистрировано в Крыму – 452, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:39
2021-10-06T10:39
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
коронавирус в россии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Максимальное число выявленных случаев коронавируса за сутки с начала пандемии зарегистрировано в Крыму – 452, сообщил региональный минздрав.До этого максимум - 441 случай - был зарегистрирован в Крыму за 4 октября."За 5 октября 2021 года на территории республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Выздоровели за сутки 386 человек, умерли 14.Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 81 815 заболевших коронавирусом, выздоровели за весь период 69 928 человек, умерли 2 644.
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753289734.html
https://ria.ru/20211005/investitsii-1753256643.html
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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:39 06.10.2021
 
Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 452 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Максимальное число выявленных случаев коронавируса за сутки с начала пандемии зарегистрировано в Крыму – 452, сообщил региональный минздрав.
До этого максимум - 441 случай - был зарегистрирован в Крыму за 4 октября.
Вакцинация от коронавируса в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 10:36Распространение коронавируса
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"За 5 октября 2021 года на территории республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели за сутки 386 человек, умерли 14.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 81 815 заболевших коронавирусом, выздоровели за весь период 69 928 человек, умерли 2 644.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 21:58Распространение коронавируса
Мантуров назвал объем инвестиций в российские вакцины против COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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