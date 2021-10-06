https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753290629.html

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса - РИА Новости, 06.10.2021

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Максимальное число выявленных случаев коронавируса за сутки с начала пандемии зарегистрировано в Крыму – 452, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:39

2021-10-06T10:39

2021-10-06T10:39

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

коронавирус в россии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Максимальное число выявленных случаев коронавируса за сутки с начала пандемии зарегистрировано в Крыму – 452, сообщил региональный минздрав.До этого максимум - 441 случай - был зарегистрирован в Крыму за 4 октября."За 5 октября 2021 года на территории республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Выздоровели за сутки 386 человек, умерли 14.Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 81 815 заболевших коронавирусом, выздоровели за весь период 69 928 человек, умерли 2 644.

https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753289734.html

https://ria.ru/20211005/investitsii-1753256643.html

республика крым

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2021

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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии