https://ria.ru/20211006/kinoekipazh-1753308392.html

Западу пришлось признать превосходство России в космосе

"Русские снова впереди": как на Западе оценили полет "киноэкипажа" к МКС - РИА Новости, 06.10.2021

Западу пришлось признать превосходство России в космосе

Западные интернет-пользователи высоко оценили полет российского "киноэкипажа", состоящего из актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:13

2021-10-06T12:13

2021-10-06T13:52

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Западные интернет-пользователи высоко оценили полет российского "киноэкипажа", состоящего из актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова, к Международной космической станции (МКС).В комментариях под видео о запуске ракеты на ютьюб-канале Good Morning America зрители назвали это успехом."Хорошая работа", — написал один из них."Они показывают, что в космической отрасли им равных нет", — подчеркнул другой с ником Decord Successful. Также некоторые признались, что ожидают выхода фильма, чтобы посмотреть на результаты работы в космосе."Русские снова впереди всех", — отметили пользователи под видео о съемках картины на ютьюб-канале The Guardian."Чудесно", — отметил еще один.Помимо этого, некоторые восхитились "Союзом-2.1а", на котором "киноэкипаж" полетел к МКС."Это красивая ракета", — написала MiAnne Jackson в комментариях под видео The Sun.Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября. "Киноэкипаж" отправился на станцию для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории лента с профессиональными актерами в космосе.

https://ria.ru/20211005/kosmos-1753108360.html

https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html

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антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко