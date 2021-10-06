https://ria.ru/20211006/ivanovo-1753325938.html
В Иванове обновили городской парк троллейбусов
В Иванове обновили городской парк троллейбусов - РИА Новости, 06.10.2021
В Иванове обновили городской парк троллейбусов
В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за два года в Иванове более, чем на треть обновили троллейбусный парк, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:08
2021-10-06T14:08
2021-10-06T14:08
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753326772_0:28:700:422_1920x0_80_0_0_6c2f7ad4871fb69b1a7bc2e37b5b3d44.jpg
ИВАНОВО, 6 окт – РИА Новости. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за два года в Иванове более, чем на треть обновили троллейбусный парк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области."В 2020 году в Иваново поступил 31 новый низкопольный троллейбус "Адмирал". В этом году город получит восемь аналогичных машин, два "Адмирала" уже прибыли в областной центр. После прохождения необходимых технических процедур, через неделю, первые два троллейбуса выйдут на линию", – сказал собеседник агентства.По его словам, регион второй год подряд получает субсидию на обновление подвижного состава городских агломераций в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу обновить весь троллейбусный парк. "Задача – вообще весь парк заменить со временем. Новые троллейбусы – это совсем другой уровень качества для пассажиров, прежде всего, и определенная экономия электроэнергии, так как они более энергоэффективные", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.Троллейбус "Адмирал" вмещает 96 пассажиров. Машина на 80% состоит из комплектующих отечественного производства. Современные троллейбусы имеют три широких дверных проема, большие накопительные площадки, оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Салоны оснащены WI-FI, usb-разъемами для подзарядки телефонов, климат-контролем, а также мультимедийной системой с отображением маршрута. Кабина водителя обеспечена максимальной обзорностью, в троллейбусах установлены видеокамеры для контроля обстановки внутри салона и снаружи. Дизайн новых троллейбусов разработан специально для города Иваново, "Адмиралы" выполнены в ярко-красном цвете.
https://ria.ru/20211004/aviaperevozki-1752967661.html
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753326772_54:0:677:467_1920x0_80_0_0_c319f221066d6a0f8500471cd3e2e00e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, станислав воскресенский
ИВАНОВО, 6 окт – РИА Новости. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за два года в Иванове более, чем на треть обновили троллейбусный парк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"В 2020 году в Иваново
поступил 31 новый низкопольный троллейбус "Адмирал". В этом году город получит восемь аналогичных машин, два "Адмирала" уже прибыли в областной центр. После прохождения необходимых технических процедур, через неделю, первые два троллейбуса выйдут на линию", – сказал собеседник агентства.
По его словам, регион второй год подряд получает субсидию на обновление подвижного состава городских агломераций в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
поставил задачу обновить весь троллейбусный парк. "Задача – вообще весь парк заменить со временем. Новые троллейбусы – это совсем другой уровень качества для пассажиров, прежде всего, и определенная экономия электроэнергии, так как они более энергоэффективные", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Троллейбус "Адмирал" вмещает 96 пассажиров. Машина на 80% состоит из комплектующих отечественного производства. Современные троллейбусы имеют три широких дверных проема, большие накопительные площадки, оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Салоны оснащены WI-FI, usb-разъемами для подзарядки телефонов, климат-контролем, а также мультимедийной системой с отображением маршрута. Кабина водителя обеспечена максимальной обзорностью, в троллейбусах установлены видеокамеры для контроля обстановки внутри салона и снаружи. Дизайн новых троллейбусов разработан специально для города Иваново, "Адмиралы" выполнены в ярко-красном цвете.