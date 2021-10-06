https://ria.ru/20211006/ivanovo-1753325938.html

В Иванове обновили городской парк троллейбусов

В Иванове обновили городской парк троллейбусов - РИА Новости, 06.10.2021

В Иванове обновили городской парк троллейбусов

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за два года в Иванове более, чем на треть обновили троллейбусный парк, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:08

2021-10-06T14:08

2021-10-06T14:08

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753326772_0:28:700:422_1920x0_80_0_0_6c2f7ad4871fb69b1a7bc2e37b5b3d44.jpg

ИВАНОВО, 6 окт – РИА Новости. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за два года в Иванове более, чем на треть обновили троллейбусный парк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области."В 2020 году в Иваново поступил 31 новый низкопольный троллейбус "Адмирал". В этом году город получит восемь аналогичных машин, два "Адмирала" уже прибыли в областной центр. После прохождения необходимых технических процедур, через неделю, первые два троллейбуса выйдут на линию", – сказал собеседник агентства.По его словам, регион второй год подряд получает субсидию на обновление подвижного состава городских агломераций в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу обновить весь троллейбусный парк. "Задача – вообще весь парк заменить со временем. Новые троллейбусы – это совсем другой уровень качества для пассажиров, прежде всего, и определенная экономия электроэнергии, так как они более энергоэффективные", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.Троллейбус "Адмирал" вмещает 96 пассажиров. Машина на 80% состоит из комплектующих отечественного производства. Современные троллейбусы имеют три широких дверных проема, большие накопительные площадки, оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Салоны оснащены WI-FI, usb-разъемами для подзарядки телефонов, климат-контролем, а также мультимедийной системой с отображением маршрута. Кабина водителя обеспечена максимальной обзорностью, в троллейбусах установлены видеокамеры для контроля обстановки внутри салона и снаружи. Дизайн новых троллейбусов разработан специально для города Иваново, "Адмиралы" выполнены в ярко-красном цвете.

https://ria.ru/20211004/aviaperevozki-1752967661.html

иваново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иваново, станислав воскресенский