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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211006/ivanovo-1753325938.html
В Иванове обновили городской парк троллейбусов
В Иванове обновили городской парк троллейбусов - РИА Новости, 06.10.2021
В Иванове обновили городской парк троллейбусов
В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за два года в Иванове более, чем на треть обновили троллейбусный парк, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:08
2021-10-06T14:08
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 6 окт – РИА Новости. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за два года в Иванове более, чем на треть обновили троллейбусный парк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области."В 2020 году в Иваново поступил 31 новый низкопольный троллейбус "Адмирал". В этом году город получит восемь аналогичных машин, два "Адмирала" уже прибыли в областной центр. После прохождения необходимых технических процедур, через неделю, первые два троллейбуса выйдут на линию", – сказал собеседник агентства.По его словам, регион второй год подряд получает субсидию на обновление подвижного состава городских агломераций в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу обновить весь троллейбусный парк. "Задача – вообще весь парк заменить со временем. Новые троллейбусы – это совсем другой уровень качества для пассажиров, прежде всего, и определенная экономия электроэнергии, так как они более энергоэффективные", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.Троллейбус "Адмирал" вмещает 96 пассажиров. Машина на 80% состоит из комплектующих отечественного производства. Современные троллейбусы имеют три широких дверных проема, большие накопительные площадки, оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Салоны оснащены WI-FI, usb-разъемами для подзарядки телефонов, климат-контролем, а также мультимедийной системой с отображением маршрута. Кабина водителя обеспечена максимальной обзорностью, в троллейбусах установлены видеокамеры для контроля обстановки внутри салона и снаружи. Дизайн новых троллейбусов разработан специально для города Иваново, "Адмиралы" выполнены в ярко-красном цвете.
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иваново, станислав воскресенский
14:08 06.10.2021
 

В Иванове обновили городской парк троллейбусов

© Фото : Администрация городского округа ИвановоТроллейбус "Адмирал" в Иваново
Троллейбус Адмирал в Иваново - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Администрация городского округа Иваново
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 6 окт – РИА Новости. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за два года в Иванове более, чем на треть обновили троллейбусный парк, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"В 2020 году в Иваново поступил 31 новый низкопольный троллейбус "Адмирал". В этом году город получит восемь аналогичных машин, два "Адмирала" уже прибыли в областной центр. После прохождения необходимых технических процедур, через неделю, первые два троллейбуса выйдут на линию", – сказал собеседник агентства.
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По его словам, регион второй год подряд получает субсидию на обновление подвижного состава городских агломераций в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу обновить весь троллейбусный парк. "Задача – вообще весь парк заменить со временем. Новые троллейбусы – это совсем другой уровень качества для пассажиров, прежде всего, и определенная экономия электроэнергии, так как они более энергоэффективные", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Троллейбус "Адмирал" вмещает 96 пассажиров. Машина на 80% состоит из комплектующих отечественного производства. Современные троллейбусы имеют три широких дверных проема, большие накопительные площадки, оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Салоны оснащены WI-FI, usb-разъемами для подзарядки телефонов, климат-контролем, а также мультимедийной системой с отображением маршрута. Кабина водителя обеспечена максимальной обзорностью, в троллейбусах установлены видеокамеры для контроля обстановки внутри салона и снаружи. Дизайн новых троллейбусов разработан специально для города Иваново, "Адмиралы" выполнены в ярко-красном цвете.
 
Ивановская областьИвановоСтанислав Воскресенский
 
 
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