https://ria.ru/20211006/gaz-1753404581.html

Путин призвал соблюдать баланс при добыче газа со старых месторождений

Путин призвал соблюдать баланс при добыче газа со старых месторождений - РИА Новости, 06.10.2021

Путин призвал соблюдать баланс при добыче газа со старых месторождений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно предпринять дополнительные действия, чтобы добыча со старых месторождений была сбалансированной. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:07

2021-10-06T19:07

2021-10-06T19:12

экономика

россия

природный газ

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно предпринять дополнительные действия, чтобы добыча со старых месторождений была сбалансированной."Нам не нужно забывать о тех месторождениях, которые уже десятилетиями эксплуатируются. Нужно предпринять необходимые действия, для того чтобы добыча была сбалансирована", - сказал он на совещании по развитию энергетики.

https://ria.ru/20211006/novak-1753401634.html

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экономика, россия, природный газ, владимир путин