https://ria.ru/20211006/gaz-1753404581.html
Путин призвал соблюдать баланс при добыче газа со старых месторождений
Путин призвал соблюдать баланс при добыче газа со старых месторождений - РИА Новости, 06.10.2021
Путин призвал соблюдать баланс при добыче газа со старых месторождений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно предпринять дополнительные действия, чтобы добыча со старых месторождений была сбалансированной. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:07
2021-10-06T19:07
2021-10-06T19:12
экономика
россия
природный газ
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно предпринять дополнительные действия, чтобы добыча со старых месторождений была сбалансированной."Нам не нужно забывать о тех месторождениях, которые уже десятилетиями эксплуатируются. Нужно предпринять необходимые действия, для того чтобы добыча была сбалансирована", - сказал он на совещании по развитию энергетики.
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экономика, россия, природный газ, владимир путин
19:07 06.10.2021 (обновлено: 19:12 06.10.2021)
Путин призвал соблюдать баланс при добыче газа со старых месторождений
Путин: Добыча со старых месторождений в России должна быть сбалансированной