Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/gaz-1753396705.html
Эксперт объяснил, почему цены на газ в Европе продолжат расти
Эксперт объяснил, почему цены на газ в Европе продолжат расти - РИА Новости, 06.10.2021
Эксперт объяснил, почему цены на газ в Европе продолжат расти
Цены на газ в Европе продолжат расти и достигнут уровня в 2 тысячи долларов за кубометр, в том числе из-за потребностей Китая в новых объемах "голубого... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:40
2021-10-06T18:40
экономика
в мире
природный газ
европа
китай
евросоюз
еврокомиссия
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753196266_436:0:2530:1178_1920x0_80_0_0_5aa084a7d654d9715a594678f964aeba.jpg
ЦЮРИХ, 6 окт - РИА Новости. Цены на газ в Европе продолжат расти и достигнут уровня в 2 тысячи долларов за кубометр, в том числе из-за потребностей Китая в новых объемах "голубого топлива", заявил РИА Новости вице-президент отдела газовых рынков норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Синдре Кнутссон.Цены на газ в Европе в среду в очередной раз достигли рекордных значений, превысив показатель в 1900 долларов за 1 тысячу кубометров, позднее они откатились к 1325 долларам. Цены на "голубое топливо" и оптовую электроэнергию в Евросоюзе бьют рекорды, все это повышает стоимость электричества для жителей и бизнеса ЕС."Еврокомиссия недавно заявила, что объявит о плане по ограничению воздействия высоких цен на домохозяйства и промышленность. Это может поддерживать спрос в течение всей зимы. Однако Китай также приказал ведущим энергетическим компаниям обеспечить поставки энергии любой ценой... Это может вызвать дальнейшую войну за сжиженный природный газ, которая приведет к росту цен на газ до гораздо более высоких уровней", - сказал Кнутссон.По его словам, цены могут продолжать расти и достичь уровня в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html
https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753196266_491:0:2712:1666_1920x0_80_0_0_1050608e5e827971f49699e1de6440f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, природный газ, европа, китай, евросоюз, еврокомиссия, цены
18:40 06.10.2021
 
Эксперт объяснил, почему цены на газ в Европе продолжат расти

Эксперт Кнутссон: цены на газ в Европе продолжат расти из-за потребностей Китая

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 6 окт - РИА Новости. Цены на газ в Европе продолжат расти и достигнут уровня в 2 тысячи долларов за кубометр, в том числе из-за потребностей Китая в новых объемах "голубого топлива", заявил РИА Новости вице-президент отдела газовых рынков норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Синдре Кнутссон.
Цены на газ в Европе в среду в очередной раз достигли рекордных значений, превысив показатель в 1900 долларов за 1 тысячу кубометров, позднее они откатились к 1325 долларам. Цены на "голубое топливо" и оптовую электроэнергию в Евросоюзе бьют рекорды, все это повышает стоимость электричества для жителей и бизнеса ЕС.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 15:31
В Японии объяснили, почему Россию нельзя обвинить в росте цен на газ
"Еврокомиссия недавно заявила, что объявит о плане по ограничению воздействия высоких цен на домохозяйства и промышленность. Это может поддерживать спрос в течение всей зимы. Однако Китай также приказал ведущим энергетическим компаниям обеспечить поставки энергии любой ценой... Это может вызвать дальнейшую войну за сжиженный природный газ, которая приведет к росту цен на газ до гораздо более высоких уровней", - сказал Кнутссон.
По его словам, цены могут продолжать расти и достичь уровня в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 17:14
"Путин прав": британцы оценили слова российского президента о газе в Европе
 
ЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаКитайЕвросоюзЕврокомиссияЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния