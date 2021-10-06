https://ria.ru/20211006/gaz-1753396705.html

Эксперт объяснил, почему цены на газ в Европе продолжат расти

Эксперт объяснил, почему цены на газ в Европе продолжат расти - РИА Новости, 06.10.2021

Эксперт объяснил, почему цены на газ в Европе продолжат расти

Цены на газ в Европе продолжат расти и достигнут уровня в 2 тысячи долларов за кубометр, в том числе из-за потребностей Китая в новых объемах "голубого... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:40

2021-10-06T18:40

2021-10-06T18:40

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цены

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ЦЮРИХ, 6 окт - РИА Новости. Цены на газ в Европе продолжат расти и достигнут уровня в 2 тысячи долларов за кубометр, в том числе из-за потребностей Китая в новых объемах "голубого топлива", заявил РИА Новости вице-президент отдела газовых рынков норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Синдре Кнутссон.Цены на газ в Европе в среду в очередной раз достигли рекордных значений, превысив показатель в 1900 долларов за 1 тысячу кубометров, позднее они откатились к 1325 долларам. Цены на "голубое топливо" и оптовую электроэнергию в Евросоюзе бьют рекорды, все это повышает стоимость электричества для жителей и бизнеса ЕС."Еврокомиссия недавно заявила, что объявит о плане по ограничению воздействия высоких цен на домохозяйства и промышленность. Это может поддерживать спрос в течение всей зимы. Однако Китай также приказал ведущим энергетическим компаниям обеспечить поставки энергии любой ценой... Это может вызвать дальнейшую войну за сжиженный природный газ, которая приведет к росту цен на газ до гораздо более высоких уровней", - сказал Кнутссон.По его словам, цены могут продолжать расти и достичь уровня в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html

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европа

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, европа, китай, евросоюз, еврокомиссия, цены