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Премьер Испании призвал создать в Евросоюзе общие резервы газа
Премьер Испании призвал создать в Евросоюзе общие резервы газа - РИА Новости, 06.10.2021
Премьер Испании призвал создать в Евросоюзе общие резервы газа
Евросоюз должен выработать общую стратегию в отношении цен на энергоносители, заручиться большей независимостью по газу, создавая общие резервы, заявил премьер... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:28
2021-10-06T16:28
в мире
испания
европа
евросоюз
педро санчес
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МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Евросоюз должен выработать общую стратегию в отношении цен на энергоносители, заручиться большей независимостью по газу, создавая общие резервы, заявил премьер Испании Педро Санчес."Наши предложения включают большую стратегическую независимость в Европе в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Если мы совместно будем закупать и создавать резервы газа в Европе, мы будем гарантировать большую стратегическую автономию в столь важной теме как энергетика. Сейчас начинается осень и зима. И во-вторых, как я говорил ранее, мы должны будем пересмотреть формирование цен на энергетику", - сказал Санчес на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Словении, которую транслировал телеканал 24 Horas.Испания предлагает ЕК и странам ЕС пересмотреть систему ценообразования на электричество, а также ставит вопрос о совместных закупках газа. Кроме того, по словам Санчеса, необходимо бороться со спекулятивными ценами на квоты выбросов CO2.Одиннадцатого октября эти вопросы должны обсудить министры стран ЕС, отвечающие за энергетику, а 21-22 октября - главы государств и правительств Евросоюза.
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в мире, испания, европа, евросоюз, педро санчес
16:28 06.10.2021
 
Премьер Испании призвал создать в Евросоюзе общие резервы газа

Премьер Испании Санчес призвал создать в Евросоюзе общие резервы газа

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Евросоюз должен выработать общую стратегию в отношении цен на энергоносители, заручиться большей независимостью по газу, создавая общие резервы, заявил премьер Испании Педро Санчес.
"Наши предложения включают большую стратегическую независимость в Европе в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Если мы совместно будем закупать и создавать резервы газа в Европе, мы будем гарантировать большую стратегическую автономию в столь важной теме как энергетика. Сейчас начинается осень и зима. И во-вторых, как я говорил ранее, мы должны будем пересмотреть формирование цен на энергетику", - сказал Санчес на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Словении, которую транслировал телеканал 24 Horas.
Испания предлагает ЕК и странам ЕС пересмотреть систему ценообразования на электричество, а также ставит вопрос о совместных закупках газа. Кроме того, по словам Санчеса, необходимо бороться со спекулятивными ценами на квоты выбросов CO2.
Одиннадцатого октября эти вопросы должны обсудить министры стран ЕС, отвечающие за энергетику, а 21-22 октября - главы государств и правительств Евросоюза.
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