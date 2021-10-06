https://ria.ru/20211006/gaz-1753363785.html
Премьер Испании призвал создать в Евросоюзе общие резервы газа
Премьер Испании призвал создать в Евросоюзе общие резервы газа - РИА Новости, 06.10.2021
Премьер Испании призвал создать в Евросоюзе общие резервы газа
Евросоюз должен выработать общую стратегию в отношении цен на энергоносители, заручиться большей независимостью по газу, создавая общие резервы, заявил премьер... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:28
2021-10-06T16:28
2021-10-06T16:28
в мире
испания
европа
евросоюз
педро санчес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753231232_175:527:2879:2048_1920x0_80_0_0_5d18af4bf423fde652f34c157674d41d.jpg
МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Евросоюз должен выработать общую стратегию в отношении цен на энергоносители, заручиться большей независимостью по газу, создавая общие резервы, заявил премьер Испании Педро Санчес."Наши предложения включают большую стратегическую независимость в Европе в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Если мы совместно будем закупать и создавать резервы газа в Европе, мы будем гарантировать большую стратегическую автономию в столь важной теме как энергетика. Сейчас начинается осень и зима. И во-вторых, как я говорил ранее, мы должны будем пересмотреть формирование цен на энергетику", - сказал Санчес на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Словении, которую транслировал телеканал 24 Horas.Испания предлагает ЕК и странам ЕС пересмотреть систему ценообразования на электричество, а также ставит вопрос о совместных закупках газа. Кроме того, по словам Санчеса, необходимо бороться со спекулятивными ценами на квоты выбросов CO2.Одиннадцатого октября эти вопросы должны обсудить министры стран ЕС, отвечающие за энергетику, а 21-22 октября - главы государств и правительств Евросоюза.
https://ria.ru/20211001/rolik-1752665995.html
испания
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753231232_516:474:2614:2048_1920x0_80_0_0_f96b572fdb9fb73816f9369d66bee460.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, европа, евросоюз, педро санчес
Премьер Испании призвал создать в Евросоюзе общие резервы газа
Премьер Испании Санчес призвал создать в Евросоюзе общие резервы газа