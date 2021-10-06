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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20211006/ershov-1753976851.html
Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"? - РИА Новости, 11.10.2021
Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
Петербургский студент из тобольской губернии создал гениальную поэму. Ее с восторгом одобрил Пушкин, которому принадлежит первое четверостишье. Часть критиков вообще считает, что поэма — это блестящая пушкинская мистификация. Жизнь Ершова была скучна и печальна, но авторство "Конька-Горбунка" скорее всего останется за ним.
2021-10-06T14:00
2021-10-11T11:42
подкаст "заговор классиков"
образование
история
литература
виктор ерофеев
российская империя
а. с. пушкин
подкаст
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Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
Петербургский студент из тобольской губернии создал гениальную поэму. Ее с восторгом одобрил Пушкин, которому принадлежит первое четверостишье. Часть критиков вообще считает, что поэма — это блестящая пушкинская мистификация. Жизнь Ершова была скучна и печальна, но авторство "Конька-Горбунка" скорее всего останется за ним.
audio/mpeg
Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
Петербургский студент из тобольской губернии создал гениальную поэму. Ее с восторгом одобрил Пушкин, которому принадлежит первое четверостишье. Часть критиков вообще считает, что поэма — это блестящая пушкинская мистификация. Жизнь Ершова была скучна и печальна, но авторство "Конька-Горбунка" скорее всего останется за ним.
audio/mpeg
У поэмы была нелегкая судьба. Ее запрещала царская цензура, строго судили с классовых позиций в ранние советские годы. ничего похожего на "Конька-Горбунка" Ершов так никогда и не написал. Спор об авторстве продолжается.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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образование, история, литература, виктор ерофеев, российская империя, а. с. пушкин, подкаст, россия, аудио
14:00 06.10.2021 (обновлено: 11:42 11.10.2021)
 

Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?

Подкаст "Заговор классиков"
Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
6 октября, 14:00
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Петербургский студент из тобольской губернии создал гениальную поэму. Ее с восторгом одобрил Пушкин, которому принадлежит первое четверостишье. Часть критиков вообще считает, что поэма — это блестящая пушкинская мистификация. Жизнь Ершова была скучна и печальна, но авторство "Конька-Горбунка" скорее всего останется за ним.
У поэмы была нелегкая судьба. Ее запрещала царская цензура, строго судили с классовых позиций в ранние советские годы. ничего похожего на "Конька-Горбунка" Ершов так никогда и не написал. Спор об авторстве продолжается.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкаст "Заговор классиков"ОбразованиеисторияЛитератураВиктор ЕрофеевРоссийская империяА. С. ПушкинПодкастРоссия
 
 
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