https://ria.ru/20211006/elektroenergiya-1753360326.html

"Интер РАО" объяснила, почему в Балтии не увеличат импорт энергии из России

"Интер РАО" объяснила, почему в Балтии не увеличат импорт энергии из России - РИА Новости, 06.10.2021

"Интер РАО" объяснила, почему в Балтии не увеличат импорт энергии из России

Страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что могло бы смягчить для них последствия рекордного удорожания электроэнергии, из-за... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:12

2021-10-06T16:12

2021-10-06T16:12

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что могло бы смягчить для них последствия рекордного удорожания электроэнергии, из-за действий литовского регулятора, сообщил журналистам представитель "Интер РАО".Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в одностороннем порядке с 15 сентября ограничил максимальную техническую пропускную способность электросетей между Литвой и Белоруссией, чтобы сократить поступление электроэнергии с БелАЭС на рынок стран Балтии.Как уточняет представитель компании, максимальные цены в энергозоне стран Балтии составили 347,5 евро за МВт.ч в Литве и 256,1 евро за МВт.ч в Эстонии и Латвии. Год назад, 7 октября 2020 года, цены были ниже в шесть-восемь раз."Причины столь высоких цен связаны как с высокими ценами на энергоносители, так и с низким уровнем ветра в Европе. Так, в Германии (63 ГВт установленной мощности ВЭС) ожидаемая выработка ВЭС составит около 2 ГВт.ч, то есть коэффициент использования установленной мощности составит всего 3%", - также сообщил представитель "Интер РАО".

https://ria.ru/20211005/ugol-1753262927.html

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экономика, белоруссия, латвия, эстония, интер рао еэс, россия