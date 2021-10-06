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https://ria.ru/20211006/elektroenergiya-1753360326.html
"Интер РАО" объяснила, почему в Балтии не увеличат импорт энергии из России
"Интер РАО" объяснила, почему в Балтии не увеличат импорт энергии из России - РИА Новости, 06.10.2021
"Интер РАО" объяснила, почему в Балтии не увеличат импорт энергии из России
Страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что могло бы смягчить для них последствия рекордного удорожания электроэнергии, из-за... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:12
2021-10-06T16:12
экономика
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интер рао еэс
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что могло бы смягчить для них последствия рекордного удорожания электроэнергии, из-за действий литовского регулятора, сообщил журналистам представитель "Интер РАО".Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в одностороннем порядке с 15 сентября ограничил максимальную техническую пропускную способность электросетей между Литвой и Белоруссией, чтобы сократить поступление электроэнергии с БелАЭС на рынок стран Балтии.Как уточняет представитель компании, максимальные цены в энергозоне стран Балтии составили 347,5 евро за МВт.ч в Литве и 256,1 евро за МВт.ч в Эстонии и Латвии. Год назад, 7 октября 2020 года, цены были ниже в шесть-восемь раз."Причины столь высоких цен связаны как с высокими ценами на энергоносители, так и с низким уровнем ветра в Европе. Так, в Германии (63 ГВт установленной мощности ВЭС) ожидаемая выработка ВЭС составит около 2 ГВт.ч, то есть коэффициент использования установленной мощности составит всего 3%", - также сообщил представитель "Интер РАО".
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экономика, белоруссия, латвия, эстония, интер рао еэс, россия
16:12 06.10.2021
 
"Интер РАО" объяснила, почему в Балтии не увеличат импорт энергии из России

"Интер РАО": страны Балтии не могут увеличить импорт электроэнергии из России из-за Литвы

© AFP 2021 / Gints IvuskansЛЭП в Слоке, недалеко от Риги
ЛЭП в Слоке, недалеко от Риги - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AFP 2021 / Gints Ivuskans
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что могло бы смягчить для них последствия рекордного удорожания электроэнергии, из-за действий литовского регулятора, сообщил журналистам представитель "Интер РАО".
Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в одностороннем порядке с 15 сентября ограничил максимальную техническую пропускную способность электросетей между Литвой и Белоруссией, чтобы сократить поступление электроэнергии с БелАЭС на рынок стран Балтии.
"Страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что смягчило бы для них ценовые последствия. Действия литовского регулятора энергосистемы, ограничившего физические поставки, привели к ограничению перетока энергии из Псковской области в Латвию и Эстонию. Как ранее сообщалось, регуляторы Латвии и Эстонии выступили против такого решения Литвы, однако ограничения по-прежнему не сняты", - отметили в "Интер РАО".
Как уточняет представитель компании, максимальные цены в энергозоне стран Балтии составили 347,5 евро за МВт.ч в Литве и 256,1 евро за МВт.ч в Эстонии и Латвии. Год назад, 7 октября 2020 года, цены были ниже в шесть-восемь раз.
"Причины столь высоких цен связаны как с высокими ценами на энергоносители, так и с низким уровнем ветра в Европе. Так, в Германии (63 ГВт установленной мощности ВЭС) ожидаемая выработка ВЭС составит около 2 ГВт.ч, то есть коэффициент использования установленной мощности составит всего 3%", - также сообщил представитель "Интер РАО".
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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