"Интер РАО" объяснила, почему в Балтии не увеличат импорт энергии из России
"Интер РАО": страны Балтии не могут увеличить импорт электроэнергии из России из-за Литвы
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что могло бы смягчить для них последствия рекордного удорожания электроэнергии, из-за действий литовского регулятора, сообщил журналистам представитель "Интер РАО".
Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в одностороннем порядке с 15 сентября ограничил максимальную техническую пропускную способность электросетей между Литвой и Белоруссией, чтобы сократить поступление электроэнергии с БелАЭС на рынок стран Балтии.
"Страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что смягчило бы для них ценовые последствия. Действия литовского регулятора энергосистемы, ограничившего физические поставки, привели к ограничению перетока энергии из Псковской области в Латвию и Эстонию. Как ранее сообщалось, регуляторы Латвии и Эстонии выступили против такого решения Литвы, однако ограничения по-прежнему не сняты", - отметили в "Интер РАО".
"Причины столь высоких цен связаны как с высокими ценами на энергоносители, так и с низким уровнем ветра в Европе. Так, в Германии (63 ГВт установленной мощности ВЭС) ожидаемая выработка ВЭС составит около 2 ГВт.ч, то есть коэффициент использования установленной мощности составит всего 3%", - также сообщил представитель "Интер РАО".
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