Онлайн-конференция о проведении XIV Евразийского экономического форума
12 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная XIV Евразийскому экономическому форуму, который пройдет 28–29 октября в Вероне.
Участники:
- член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии по торговле Андрей СЛЕПНЕВ;
- президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель Совета директоров банка "Интеза" Антонио ФАЛЛИКО.
Модератор – директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии по торговле Андрей СЛЕПНЕВ;
- президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель Совета директоров банка "Интеза" Антонио ФАЛЛИКО.
Модератор – директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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