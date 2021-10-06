https://ria.ru/20211006/ekonomicheskiyforum-1753350030.html

Онлайн-конференция о проведении XIV Евразийского экономического форума

Онлайн-конференция о проведении XIV Евразийского экономического форума - РИА Новости, 06.10.2021

Онлайн-конференция о проведении XIV Евразийского экономического форума

12 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная XIV Евразийскому экономическому форуму, который пройдет 28–29 октября в Вероне.

2021-10-06T15:40

2021-10-06T15:40

2021-10-06T15:40

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Задать вопросУчастники:- член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии по торговле Андрей СЛЕПНЕВ;- президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель Совета директоров банка "Интеза" Антонио ФАЛЛИКО.Модератор – директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы