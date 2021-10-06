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Джейк Джилленхол назвал пыткой съемки постельных сцен с Дженнифер Энистон
Джейк Джилленхол назвал пыткой съемки постельных сцен с Дженнифер Энистон - РИА Новости, 06.10.2021
Джейк Джилленхол назвал пыткой съемки постельных сцен с Дженнифер Энистон
Джейк Джилленхол в интервью Говарду Стерну вспомнил о съемках в фильме "Хорошая девочка" вместе с Дженнифер Энистон. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:30
2021-10-06T18:30
2021-10-06T18:30
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Джейк Джилленхол в интервью Говарду Стерну вспомнил о съемках в фильме "Хорошая девочка" вместе с Дженнифер Энистон.Между их героями завязались романтические отношения. Помимо поцелуев было необходимо снять и постельные сцены. Джилленхолу было неловко, поскольку он был влюблен в партнершу.Также актер рассказал, что во время съемки интимных моментов они использовали подушку. Это было идеей Энистон.Ранее стало известно, что Джилленхол снимется в триллере о выживании Тома Бидегена "Внезапно".
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дженнифер энистон, кино, актеры, джейк джилленхол, знаменитости, кино и сериалы
Джейк Джилленхол назвал пыткой съемки постельных сцен с Дженнифер Энистон
Джилленхол назвал пыткой съемки постельных сцен с Энистон из-за влюбленности в нее