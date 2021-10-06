Джейк Джилленхол назвал пыткой съемки постельных сцен с Дженнифер Энистон

"Это было пыткой, определенно. Хотя также это и не было пыткой… Ладно, это было смесью и того, и другого. Постельные сцены странные, поскольку вокруг около 30 или 50 человек наблюдают за процессом – меня это не очень заводит. Все происходит довольно механически", – сказал Джейк.