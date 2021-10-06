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Шоубиз
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Джейк Джилленхол назвал пыткой съемки постельных сцен с Дженнифер Энистон
Джейк Джилленхол назвал пыткой съемки постельных сцен с Дженнифер Энистон - РИА Новости, 06.10.2021
Джейк Джилленхол назвал пыткой съемки постельных сцен с Дженнифер Энистон
Джейк Джилленхол в интервью Говарду Стерну вспомнил о съемках в фильме "Хорошая девочка" вместе с Дженнифер Энистон. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:30
2021-10-06T18:30
шоубиз
дженнифер энистон
кино
актеры
джейк джилленхол
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Джейк Джилленхол в интервью Говарду Стерну вспомнил о съемках в фильме "Хорошая девочка" вместе с Дженнифер Энистон.Между их героями завязались романтические отношения. Помимо поцелуев было необходимо снять и постельные сцены. Джилленхолу было неловко, поскольку он был влюблен в партнершу.Также актер рассказал, что во время съемки интимных моментов они использовали подушку. Это было идеей Энистон.Ранее стало известно, что Джилленхол снимется в триллере о выживании Тома Бидегена "Внезапно".
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дженнифер энистон, кино, актеры, джейк джилленхол, знаменитости, кино и сериалы
18:30 06.10.2021
 
Джейк Джилленхол назвал пыткой съемки постельных сцен с Дженнифер Энистон

Джилленхол назвал пыткой съемки постельных сцен с Энистон из-за влюбленности в нее

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкФотоколл с участием актеров фильма "Принц Персии: Пески Времени"
Фотоколл с участием актеров фильма Принц Персии: Пески Времени - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Джейк Джилленхол в интервью Говарду Стерну вспомнил о съемках в фильме "Хорошая девочка" вместе с Дженнифер Энистон.
Между их героями завязались романтические отношения. Помимо поцелуев было необходимо снять и постельные сцены. Джилленхолу было неловко, поскольку он был влюблен в партнершу.

"Это было пыткой, определенно. Хотя также это и не было пыткой… Ладно, это было смесью и того, и другого. Постельные сцены странные, поскольку вокруг около 30 или 50 человек наблюдают за процессом – меня это не очень заводит. Все происходит довольно механически", – сказал Джейк.

Также актер рассказал, что во время съемки интимных моментов они использовали подушку. Это было идеей Энистон.
Ранее стало известно, что Джилленхол снимется в триллере о выживании Тома Бидегена "Внезапно".
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ШоубизДженнифер ЭнистонКиноактерыДжейк ДжилленхолЗнаменитостиКино и сериалы
 
 
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