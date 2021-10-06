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"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией - РИА Новости, 06.10.2021
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
Мощная артиллерия, непробиваемая противовоздушная оборона и передовые средства радиоэлектронной борьбы — Ассоциация армии США (Association of theUS Army, AUSA)... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T08:00
2021-10-06T08:09
безопасность
пентагон
министерство обороны сша
с-400 «триумф»
бмп-3
операция российских вкс - война в сирии
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная артиллерия, непробиваемая противовоздушная оборона и передовые средства радиоэлектронной борьбы — Ассоциация армии США (Association of theUS Army, AUSA) опубликовала доклад о Вооруженных силах России. Эксперты организации, более полувека консультирующей Пентагон по вопросам национальной безопасности, признают: в случае прямого столкновения американским военным придется нелегко. О выводах AUSA — в материале РИА Новости.Столетия практикиАвтор доклада "Как воевать с русскими" — профессор Национального университета обороны Ричард Хукер. Полковник в отставке, офицер-десантник с 30-летним стажем и богатым боевым опытом — убежденный "ястреб". В Совете нацбезопасности страны он специализировался на России, которую считает главной военной угрозой для США. О российской армии он отзывается с уважением."На сегодняшний день именно эта страна — наш главный и самый опасный противник, — пишет эксперт. — Хотя ее Вооруженные силы — лишь тень советских, эпохи холодной войны, нынешняя российская армия — достойный для США вызов. Закалена в боях, хорошо оснащена. Русская доктрина подразумевает наступательные действия и основана на многовековом военном опыте. Но прежде всего — на Второй мировой, которую в бывшем СССР называют Великой Отечественной. Они до сих пор используют ключевые элементы тактики и стратегии той войны".Здесь Хукер немного лукавит. В отличие от американской, российская военная доктрина — сугубо оборонительная, не предполагающая серьезных наступательных действий, если нет прямой угрозы безопасности страны. Полковник в отставке признает: русские сильны в контратаках и после успешной обороны бросят в бой все силы. Подобный сценарий, в частности, отрабатывался на совместных российско-белорусских учениях "Запад-2021". На первом этапе войска Союзного государства отбивали наступление, на втором — пошли вперед.Главная ударная сила Сухопутных войск России, по мнению Хукера, — тяжелая бронетехника. У русских много современных и действительно опасных танков, однако они серьезно уступают западным образцам, утверждает автор доклада. Хотя, по его же словам, основные типы БМП и БТР по характеристикам примерно на одном уровне. Более того, 100-миллиметровые орудия 2А70 российских БМП-3 и БМД-4 превосходят американские аналоги.Ставка на артиллерию"Прежде всего, русские делают ставку на артподдержку, — продолжает Хукер. — В их бригадах не один, как у нас, а по три артиллерийских дивизиона — два ствольных, гаубичных и один РСЗО. Есть отдельные артбригады. Кроме того, в последние годы русские активно используют беспилотные летательные аппараты для корректировки огня. У них нет тяжелых платформ вроде наших MQ-9 Reaper, но российские войска в Сирии доказали, что могут применять БПЛА в бою на тактическом уровне достаточно эффективно".Полковник в отставке отмечает, что артиллерия вероятного противника стреляет дальше, чем американская. К тому же в войсках ее гораздо больше, она разнообразнее. Есть и высокоточные снаряды, однако из-за их высокой стоимости чаще в ходу неуправляемые боеприпасы.Хукер предостерегает Пентагон: американская армия не сталкивалась со столь серьезной артиллерийской угрозой со времен Второй мировой. По его прогнозам, обороняющиеся подразделения без тяжелой брони и окопов полного профиля будут полностью уничтожены уже при такой огневой обработке. Автор доклада указывает: приоритетная задача — полное подавление артиллерии противника на самом раннем этапе конфликта всеми доступными способами. Ведущую роль в этом должна сыграть авиация. Но и здесь не все так просто.Воевать по старинке"Русские прекрасно знают, что ВВС — основа нашей военной мощи, — пишет Хукер. — Российская авиация уступает американской по численности и уровню технологий, поэтому они делают ставку на противовоздушную оборону. У них выстроена эффективная ПВО на всех уровнях. Русские располагают полным комплексом вооружений — от ствольной зенитной артиллерии до систем С-400 с дальностью стрельбы 400 километров. Наши военные должны быть готовы к тому, что им придется сражаться в контурах сложной, глубокоэшелонированной ПВО. Быстро ее подавить не получится, а это значит, что, по крайней мере, на ранней стадии конфликта наши наземные войска не смогут пользоваться авиационной поддержкой в полном объеме".По мнению эксперта, прорвать российскую ПВО возможно: для этого необходимо перенасытить ее количеством целей. Проще говоря, запустить больше средств авиационного поражения, чем противник физически способен сбить. Однако и при таком сценарии успех не гарантирован. Хукер подчеркивает: Москва серьезно опередила Вашингтон в области современных средств радиоэлектронной борьбы. Так, во всех российских бригадах есть роты РЭБ, которым по силам глушить американские коммуникации, нарушать сигнал GPS и сбивать с толку умные боеприпасы.Полковник не без сожаления признает, что русские правильно оценили зависимость армии США от всевозможного высокоточного "хай-тека" и в случае конфликта первым делом лишат Пентагон преимущества в электромагнитном спектре. По его мнению, войскам придется действовать по старинке, как в 1980-х, — с посыльными, проводными линиями связи, сигнальными ракетами и соблюдением режима радиомолчания. А от такой войны американцы уже давно отвыкли.Преимуществам своей армии Ричард Хукер уделяет лишь пару абзацев. Он отмечает, что вооруженные силы США превосходят российские по уровню подготовки военнослужащих, техническому оснащению и боевому опыту младшего командного состава. Тем не менее в гипотетическом вооруженном конфликте неизбежны большие потери, а интенсивность боев будет сравнима со Второй мировой или Корейской войнами.
https://ria.ru/20210928/afganistan-1752209639.html
https://ria.ru/20210928/gruppa-1752098415.html
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безопасность, пентагон, министерство обороны сша, с-400 «триумф», бмп-3, операция российских вкс - война в сирии
08:00 06.10.2021 (обновлено: 08:09 06.10.2021)
 

"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный роботизированный комплекс "Уран-9" и боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем "Эпоха" на полигоне Мулино
Ударный роботизированный комплекс Уран-9 и боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем Эпоха на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная артиллерия, непробиваемая противовоздушная оборона и передовые средства радиоэлектронной борьбы — Ассоциация армии США (Association of theUS Army, AUSA) опубликовала доклад о Вооруженных силах России. Эксперты организации, более полувека консультирующей Пентагон по вопросам национальной безопасности, признают: в случае прямого столкновения американским военным придется нелегко. О выводах AUSA — в материале РИА Новости.

Столетия практики

Автор доклада "Как воевать с русскими" — профессор Национального университета обороны Ричард Хукер. Полковник в отставке, офицер-десантник с 30-летним стажем и богатым боевым опытом — убежденный "ястреб". В Совете нацбезопасности страны он специализировался на России, которую считает главной военной угрозой для США. О российской армии он отзывается с уважением.
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"На сегодняшний день именно эта страна — наш главный и самый опасный противник, — пишет эксперт. — Хотя ее Вооруженные силы — лишь тень советских, эпохи холодной войны, нынешняя российская армия — достойный для США вызов. Закалена в боях, хорошо оснащена. Русская доктрина подразумевает наступательные действия и основана на многовековом военном опыте. Но прежде всего — на Второй мировой, которую в бывшем СССР называют Великой Отечественной. Они до сих пор используют ключевые элементы тактики и стратегии той войны".
Здесь Хукер немного лукавит. В отличие от американской, российская военная доктрина — сугубо оборонительная, не предполагающая серьезных наступательных действий, если нет прямой угрозы безопасности страны. Полковник в отставке признает: русские сильны в контратаках и после успешной обороны бросят в бой все силы. Подобный сценарий, в частности, отрабатывался на совместных российско-белорусских учениях "Запад-2021". На первом этапе войска Союзного государства отбивали наступление, на втором — пошли вперед.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия — 2021" на полигоне Донгузский в Оренбургской области
Военнослужащие на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия — 2021" на полигоне Донгузский в Оренбургской области
Главная ударная сила Сухопутных войск России, по мнению Хукера, — тяжелая бронетехника. У русских много современных и действительно опасных танков, однако они серьезно уступают западным образцам, утверждает автор доклада. Хотя, по его же словам, основные типы БМП и БТР по характеристикам примерно на одном уровне. Более того, 100-миллиметровые орудия 2А70 российских БМП-3 и БМД-4 превосходят американские аналоги.

Ставка на артиллерию

"Прежде всего, русские делают ставку на артподдержку, — продолжает Хукер. — В их бригадах не один, как у нас, а по три артиллерийских дивизиона — два ствольных, гаубичных и один РСЗО. Есть отдельные артбригады. Кроме того, в последние годы русские активно используют беспилотные летательные аппараты для корректировки огня. У них нет тяжелых платформ вроде наших MQ-9 Reaper, но российские войска в Сирии доказали, что могут применять БПЛА в бою на тактическом уровне достаточно эффективно".
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Полковник в отставке отмечает, что артиллерия вероятного противника стреляет дальше, чем американская. К тому же в войсках ее гораздо больше, она разнообразнее. Есть и высокоточные снаряды, однако из-за их высокой стоимости чаще в ходу неуправляемые боеприпасы.
Хукер предостерегает Пентагон: американская армия не сталкивалась со столь серьезной артиллерийской угрозой со времен Второй мировой. По его прогнозам, обороняющиеся подразделения без тяжелой брони и окопов полного профиля будут полностью уничтожены уже при такой огневой обработке. Автор доклада указывает: приоритетная задача — полное подавление артиллерии противника на самом раннем этапе конфликта всеми доступными способами. Ведущую роль в этом должна сыграть авиация. Но и здесь не все так просто.

Воевать по старинке

"Русские прекрасно знают, что ВВС — основа нашей военной мощи, — пишет Хукер. — Российская авиация уступает американской по численности и уровню технологий, поэтому они делают ставку на противовоздушную оборону. У них выстроена эффективная ПВО на всех уровнях. Русские располагают полным комплексом вооружений — от ствольной зенитной артиллерии до систем С-400 с дальностью стрельбы 400 километров. Наши военные должны быть готовы к тому, что им придется сражаться в контурах сложной, глубокоэшелонированной ПВО. Быстро ее подавить не получится, а это значит, что, по крайней мере, на ранней стадии конфликта наши наземные войска не смогут пользоваться авиационной поддержкой в полном объеме".
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук
По мнению эксперта, прорвать российскую ПВО возможно: для этого необходимо перенасытить ее количеством целей. Проще говоря, запустить больше средств авиационного поражения, чем противник физически способен сбить. Однако и при таком сценарии успех не гарантирован. Хукер подчеркивает: Москва серьезно опередила Вашингтон в области современных средств радиоэлектронной борьбы. Так, во всех российских бригадах есть роты РЭБ, которым по силам глушить американские коммуникации, нарушать сигнал GPS и сбивать с толку умные боеприпасы.
Полковник не без сожаления признает, что русские правильно оценили зависимость армии США от всевозможного высокоточного "хай-тека" и в случае конфликта первым делом лишат Пентагон преимущества в электромагнитном спектре. По его мнению, войскам придется действовать по старинке, как в 1980-х, — с посыльными, проводными линиями связи, сигнальными ракетами и соблюдением режима радиомолчания. А от такой войны американцы уже давно отвыкли.
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Преимуществам своей армии Ричард Хукер уделяет лишь пару абзацев. Он отмечает, что вооруженные силы США превосходят российские по уровню подготовки военнослужащих, техническому оснащению и боевому опыту младшего командного состава. Тем не менее в гипотетическом вооруженном конфликте неизбежны большие потери, а интенсивность боев будет сравнима со Второй мировой или Корейской войнами.
 
БезопасностьПентагонМинистерство обороны СШАС-400 «Триумф»БМП-3Операция российских ВКС - Война в Сирии
 
 
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