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Эксперт оценил призыв сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов
Эксперт оценил призыв сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов - РИА Новости, 06.10.2021
Эксперт оценил призыв сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов
Президент США Джо Байден вряд ли прислушается к призыву группы сенаторов выслать 300 российских дипломатов из страны, это может привести к фактическому разрыву... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:55
2021-10-06T09:55
в мире
сша
джо байден
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден вряд ли прислушается к призыву группы сенаторов выслать 300 российских дипломатов из страны, это может привести к фактическому разрыву дипломатических отношений между странами с катастрофическими последствиями для всего мира, сказал РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Накануне ряд влиятельных сенаторов США обратились к Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти РФ не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве. Письмо американских законодателей было опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио. В МИД РФ пригрозили жесткими ответными мерами, если администрация США решится на подобный шаг. В российском министерстве отметили, что те, кто предлагают такие решения, "видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России" и "они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них".По его словам, несмотря на то, что демократы контролируют конгресс, а у Байдена нет консолидированной поддержки большинства, президент все же обладает возможностями не допустить подобного развития событий."Не вижу сейчас никаких серьезных оснований, что такой шаг будет сделан, но само появление этого письма - тревожный знак. Речь идет о необходимости подчеркнуть слабость администрации США, которая не может оказать серьезного противодействия России: влияние Америки сокращается, Россия теснит США в киберпространстве, экономике, Евразии и так далее, а в союзе с Китаем этого вытеснение носит уже угрожающий гегемонии США характер, поэтому нужно предпринимать какие-то жесткие шаги", - полагает Межуев.США с 1 августа были вынуждены сократить численный состав посольства в РФ из-за запрета нанимать на работу граждан РФ и третьих стран. Россия потребовала от США не нанимать граждан РФ на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле. Тогда под новые санкции против РФ попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ России на санкции США состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер.После состоявшего 16 июня в Женеве саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стороны договорились запустить диалог по нормализации работы своих дипмиссий. Несмотря на поручение президентов, работа по этому вопросу идёт сложно.
https://ria.ru/20211003/bolgariya-1752850957.html
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в мире, сша, джо байден, россия
09:55 06.10.2021
 
Эксперт оценил призыв сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов

Политолог Межуев: Байден вряд ли прислушается к призыву выслать 300 российских дипломатов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден вряд ли прислушается к призыву группы сенаторов выслать 300 российских дипломатов из страны, это может привести к фактическому разрыву дипломатических отношений между странами с катастрофическими последствиями для всего мира, сказал РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Накануне ряд влиятельных сенаторов США обратились к Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти РФ не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве. Письмо американских законодателей было опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио. В МИД РФ пригрозили жесткими ответными мерами, если администрация США решится на подобный шаг. В российском министерстве отметили, что те, кто предлагают такие решения, "видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России" и "они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них".
"Думаю, что на это Байден не пойдет и что разум сыграет определенную роль и подобное решение принято не будет, потому что последствия могут быть катастрофическими для человечества, не только для США и России - фактически речь будет идти о прекращении дипломатических отношений", - сказал Межуев.
По его словам, несмотря на то, что демократы контролируют конгресс, а у Байдена нет консолидированной поддержки большинства, президент все же обладает возможностями не допустить подобного развития событий.
"Не вижу сейчас никаких серьезных оснований, что такой шаг будет сделан, но само появление этого письма - тревожный знак. Речь идет о необходимости подчеркнуть слабость администрации США, которая не может оказать серьезного противодействия России: влияние Америки сокращается, Россия теснит США в киберпространстве, экономике, Евразии и так далее, а в союзе с Китаем этого вытеснение носит уже угрожающий гегемонии США характер, поэтому нужно предпринимать какие-то жесткие шаги", - полагает Межуев.
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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США с 1 августа были вынуждены сократить численный состав посольства в РФ из-за запрета нанимать на работу граждан РФ и третьих стран. Россия потребовала от США не нанимать граждан РФ на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле. Тогда под новые санкции против РФ попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ России на санкции США состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер.
После состоявшего 16 июня в Женеве саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стороны договорились запустить диалог по нормализации работы своих дипмиссий. Несмотря на поручение президентов, работа по этому вопросу идёт сложно.
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