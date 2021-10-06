https://ria.ru/20211006/diplomaty-1753283152.html

Эксперт оценил призыв сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов

Эксперт оценил призыв сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов - РИА Новости, 06.10.2021

Эксперт оценил призыв сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов

Президент США Джо Байден вряд ли прислушается к призыву группы сенаторов выслать 300 российских дипломатов из страны, это может привести к фактическому разрыву... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:55

2021-10-06T09:55

2021-10-06T09:55

в мире

сша

джо байден

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден вряд ли прислушается к призыву группы сенаторов выслать 300 российских дипломатов из страны, это может привести к фактическому разрыву дипломатических отношений между странами с катастрофическими последствиями для всего мира, сказал РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Накануне ряд влиятельных сенаторов США обратились к Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти РФ не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве. Письмо американских законодателей было опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио. В МИД РФ пригрозили жесткими ответными мерами, если администрация США решится на подобный шаг. В российском министерстве отметили, что те, кто предлагают такие решения, "видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России" и "они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них".По его словам, несмотря на то, что демократы контролируют конгресс, а у Байдена нет консолидированной поддержки большинства, президент все же обладает возможностями не допустить подобного развития событий."Не вижу сейчас никаких серьезных оснований, что такой шаг будет сделан, но само появление этого письма - тревожный знак. Речь идет о необходимости подчеркнуть слабость администрации США, которая не может оказать серьезного противодействия России: влияние Америки сокращается, Россия теснит США в киберпространстве, экономике, Евразии и так далее, а в союзе с Китаем этого вытеснение носит уже угрожающий гегемонии США характер, поэтому нужно предпринимать какие-то жесткие шаги", - полагает Межуев.США с 1 августа были вынуждены сократить численный состав посольства в РФ из-за запрета нанимать на работу граждан РФ и третьих стран. Россия потребовала от США не нанимать граждан РФ на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввёл в апреле. Тогда под новые санкции против РФ попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запретили финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ России на санкции США состоял как из зеркальных, так и ассиметричных мер.После состоявшего 16 июня в Женеве саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стороны договорились запустить диалог по нормализации работы своих дипмиссий. Несмотря на поручение президентов, работа по этому вопросу идёт сложно.

https://ria.ru/20211003/bolgariya-1752850957.html

https://ria.ru/20211005/diplomaty-1753250977.html

сша

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в мире, сша, джо байден, россия