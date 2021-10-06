https://ria.ru/20211006/boegolovki-1753263203.html

США сократили число атомных боеголовок до 3750 штук

США сократили число атомных боеголовок до 3750 штук - РИА Новости, 06.10.2021

США сократили число атомных боеголовок до 3750 штук

США продолжают постепенно сокращать число своих атомных боеголовок, свидетельствует обнародованная во вторник статистика госдепартамента. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T00:00

2021-10-06T00:00

2021-10-06T01:27

в мире

ядерное оружие

сша

ссср

россия

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США продолжают постепенно сокращать число своих атомных боеголовок, свидетельствует обнародованная во вторник статистика госдепартамента.В 2020 году у США было 3750 боеголовок против 3805 в 2019 году и 3785 годом ранее. Эта цифра не учитывает выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боеголовки. Кроме того, в 2020 году США уничтожили 184 старые боеголовки.Уровень 2020 года является самым низким за последние 60 лет благодаря договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Максимальное число боеголовок у США было на пике холодной войны с СССР в 1967 году - 31255.Между Россией и США сейчас действует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает. Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам о стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.

https://ria.ru/20211005/dogovor-1753224784.html

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2021

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в мире, ядерное оружие, сша, ссср, россия