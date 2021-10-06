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США сократили число атомных боеголовок до 3750 штук
США сократили число атомных боеголовок до 3750 штук - РИА Новости, 06.10.2021
США сократили число атомных боеголовок до 3750 штук
США продолжают постепенно сокращать число своих атомных боеголовок, свидетельствует обнародованная во вторник статистика госдепартамента. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T00:00
2021-10-06T01:27
в мире
ядерное оружие
сша
ссср
россия
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США продолжают постепенно сокращать число своих атомных боеголовок, свидетельствует обнародованная во вторник статистика госдепартамента.В 2020 году у США было 3750 боеголовок против 3805 в 2019 году и 3785 годом ранее. Эта цифра не учитывает выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боеголовки. Кроме того, в 2020 году США уничтожили 184 старые боеголовки.Уровень 2020 года является самым низким за последние 60 лет благодаря договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Максимальное число боеголовок у США было на пике холодной войны с СССР в 1967 году - 31255.Между Россией и США сейчас действует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает. Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам о стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.
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в мире, ядерное оружие, сша, ссср, россия
00:00 06.10.2021 (обновлено: 01:27 06.10.2021)
 
США сократили число атомных боеголовок до 3750 штук

Госдеп США сообщил о сокращении числа атомных боеголовок до 3750 штук

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США продолжают постепенно сокращать число своих атомных боеголовок, свидетельствует обнародованная во вторник статистика госдепартамента.
В 2020 году у США было 3750 боеголовок против 3805 в 2019 году и 3785 годом ранее. Эта цифра не учитывает выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боеголовки. Кроме того, в 2020 году США уничтожили 184 старые боеголовки.
Уровень 2020 года является самым низким за последние 60 лет благодаря договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Максимальное число боеголовок у США было на пике холодной войны с СССР в 1967 году - 31255.
Между Россией и США сейчас действует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает. Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам о стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 17:54
Лавров отметил безальтернативность договора о запрещении ядерных испытаний
 
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