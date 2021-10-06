https://ria.ru/20211006/bochkarev-1753292811.html

Бочкарев: второе кольцо метро Москвы можно будет проехать за 90 минут

Бочкарев: второе кольцо метро Москвы можно будет проехать за 90 минут - РИА Новости, 06.10.2021

Бочкарев: второе кольцо метро Москвы можно будет проехать за 90 минут

Полный круг по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, по предварительным расчетам, можно будет совершить за 90 минут, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:52

2021-10-06T10:52

2021-10-06T10:52

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 6 окт - РИА Недвижимость. Полный круг по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, по предварительным расчетам, можно будет совершить за 90 минут, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Большая кольцевая линия метро – самый масштабный проект московского метростроения – это 70 километров линий, 31 станция. По предварительным расчетам, полный круг по БКЛ можно будет проехать за 90 минут", – сказал он.Бочкарев напомнил, что БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии метро, благодаря чему добраться из одной точки города в другую можно будет, минуя пересадку в центре.До конца года планируется завершить строительство девяти новых станций БКЛ и реконструкцию станции "Каховская", которая также войдет в состав второго кольца метро.

https://ria.ru/20210924/metro-1751603354.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы