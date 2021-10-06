https://ria.ru/20211006/bochkarev-1753292811.html
Бочкарев: второе кольцо метро Москвы можно будет проехать за 90 минут
Бочкарев: второе кольцо метро Москвы можно будет проехать за 90 минут - РИА Новости, 06.10.2021
Бочкарев: второе кольцо метро Москвы можно будет проехать за 90 минут
Полный круг по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, по предварительным расчетам, можно будет совершить за 90 минут, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:52
2021-10-06T10:52
2021-10-06T10:52
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 6 окт - РИА Недвижимость. Полный круг по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, по предварительным расчетам, можно будет совершить за 90 минут, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Большая кольцевая линия метро – самый масштабный проект московского метростроения – это 70 километров линий, 31 станция. По предварительным расчетам, полный круг по БКЛ можно будет проехать за 90 минут", – сказал он.Бочкарев напомнил, что БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии метро, благодаря чему добраться из одной точки города в другую можно будет, минуя пересадку в центре.До конца года планируется завершить строительство девяти новых станций БКЛ и реконструкцию станции "Каховская", которая также войдет в состав второго кольца метро.
https://ria.ru/20210924/metro-1751603354.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 6 окт - РИА Недвижимость
. Полный круг по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, по предварительным расчетам, можно будет совершить за 90 минут, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
.
"Большая кольцевая линия метро – самый масштабный проект московского метростроения – это 70 километров линий, 31 станция. По предварительным расчетам, полный круг по БКЛ можно будет проехать за 90 минут", – сказал он.
Бочкарев напомнил, что БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии метро, благодаря чему добраться из одной точки города в другую можно будет, минуя пересадку в центре.
"За счет запуска Большой кольцевой линии примерно на 30% разгрузится Кольцевая линия метро. Для большинства пассажиров время в пути сократится почти в два раза. Особенно улучшение транспортной ситуации почувствуют жители юга и юго-запада столицы", – добавил заммэра.
До конца года планируется завершить строительство девяти новых станций БКЛ и реконструкцию станции "Каховская", которая также войдет в состав второго кольца метро.