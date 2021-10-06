https://ria.ru/20211006/aviakompaniya-1753363236.html

Аэрофлот вновь вошел в состав Совета управляющих IATA

Аэрофлот вновь вошел в состав Совета управляющих IATA - РИА Новости, 06.10.2021

Аэрофлот вновь вошел в состав Совета управляющих IATA

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" вновь избран членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Решение о переизбрании Михаила РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:26

2021-10-06T16:26

2021-10-06T16:26

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МОСКВА, 6 окт – Департамент общественных связей ПАО "Аэрофлот". Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" вновь избран членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Решение о переизбрании Михаила Полубояринова на период с 2021 по 2024 гг. утверждено на 77-м Ежегодном общем собрании IATA (77th IATA Annual General Meeting), прошедшем 4 октября 2021 года в Бостоне, США.Совет управляющих IATA (the IATA Board of Governors) — постоянно действующий орган при IATA, ответственный за формирование стратегии и политики Ассоциации. Совет, в который входит 31 человек, избирается из числа руководителей 290 авиакомпаний мира — членов IATA. Совокупно они генерируют 82% мирового пассажиропотока.Присутствие генерального директора Аэрофлота в Совете управляющих подтверждает приверженность ведущего российского перевозчика приоритету глобальных целей устойчивого развития в авиации, а также экологической и климатической политике IATAв части освоения новых низкоуглеродных технологий и использования "зелёного" авиационного топлива (SAF).Аэрофлот является действительным членом IATA с 1989 года, долгое время представлен в Совете управляющих. На протяжении трёх десятилетий Аэрофлот выступает проводником глобальных инициатив Ассоциации в России, реализуя проекты IATA в самых разных областях своей деятельности. Например, в сентябре 2021 года Аэрофлот завершил успешное тестирование приложения IATA Travel Pass на маршруте Москва — Лондон — Москва. Благодаря сервису IATA Travel Passпредполётные формальности будут занимать меньше времени.IATA (International Air Transport Association) создана в 1945 году. Штаб-квартира находится в Монреале. Объединяя ведущих авиаперевозчиков мира, Ассоциация выступает координатором и представителем интересов авиатранспортной отрасли в таких областях, как обеспечение безопасности полётов, производство полётов, тарифная политика, техобслуживание, авиационная безопасность, разрабатывает и издаёт международные стандарты, занимается обучением, предоставляет консалтинговые услуги.Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы