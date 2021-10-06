https://ria.ru/20211006/arest-1753290781.html

Следствие попросило арестовать мужчину, сбившего полицейского у Внуково

Следствие попросило арестовать мужчину, сбившего полицейского у Внуково - РИА Новости, 06.10.2021

Следствие попросило арестовать мужчину, сбившего полицейского у Внуково

Следствие просит об аресте мужчины, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского, чтобы помочь другу избежать депортации в Армению, рассказала журналистам... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:40

2021-10-06T10:40

2021-10-06T10:40

происшествия

армения

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следствие просит об аресте мужчины, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского, чтобы помочь другу избежать депортации в Армению, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщило, что конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи во "Внуково". Ему помог сообщник, который наехал и протащил несколько десятков метров на капоте полицейского, пытавшегося остановить нарушителей. Возбуждено дело по статье о применении насилия к представителю власти, подозреваемый был задержан."Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.Она добавила, что задержанный признал свою вину и раскаялся, ему предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20210506/kazan-1731273763.html

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, армения, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия