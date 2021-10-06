https://ria.ru/20211006/arest-1753290781.html
Следствие попросило арестовать мужчину, сбившего полицейского у Внуково
Следствие попросило арестовать мужчину, сбившего полицейского у Внуково - РИА Новости, 06.10.2021
Следствие попросило арестовать мужчину, сбившего полицейского у Внуково
Следствие просит об аресте мужчины, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского, чтобы помочь другу избежать депортации в Армению, рассказала журналистам... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:40
2021-10-06T10:40
2021-10-06T10:40
происшествия
армения
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следствие просит об аресте мужчины, сбившего у аэропорта "Внуково" полицейского, чтобы помочь другу избежать депортации в Армению, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщило, что конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи во "Внуково". Ему помог сообщник, который наехал и протащил несколько десятков метров на капоте полицейского, пытавшегося остановить нарушителей. Возбуждено дело по статье о применении насилия к представителю власти, подозреваемый был задержан."Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.Она добавила, что задержанный признал свою вину и раскаялся, ему предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20210506/kazan-1731273763.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, армения, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
Следствие попросило арестовать мужчину, сбившего полицейского у Внуково
Следствие попросило арестовать мужчину, сбившего полицейского у аэропорта Внуково