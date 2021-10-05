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Подписание соглашения между МИА "Россия сегодня" и ВДЦ "Орленок"
Подписание соглашения между МИА "Россия сегодня" и ВДЦ "Орленок" - РИА Новости, 05.10.2021
Подписание соглашения между МИА "Россия сегодня" и ВДЦ "Орленок"
7 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет подписание соглашения между медиагруппой "Россия сегодня" и Всероссийским детским центром "Орленок" о создании совместного просветительского проекта "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики".
2021-10-05T10:39
2021-10-05T10:39
анонсы
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Задать вопросУчастники:- генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр ДЖЕУС."Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики" – проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14–16 лет. Подростки смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, самостоятельно освоить новые медиаформаты – от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров. Ведущими мастер-классов, семинаров и паблик-токов, как очных, так и дистанционных, станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" – журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
10:39 05.10.2021
 

Подписание соглашения между МИА "Россия сегодня" и ВДЦ "Орленок"

Читать ria.ru в
7 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет подписание соглашения между медиагруппой "Россия сегодня" и Всероссийским детским центром "Орленок" о создании совместного просветительского проекта "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики".
Задать вопрос
Участники:
- генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр ДЖЕУС.
"Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики" – проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14–16 лет. Подростки смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, самостоятельно освоить новые медиаформаты – от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров. Ведущими мастер-классов, семинаров и паблик-токов, как очных, так и дистанционных, станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" – журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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