https://ria.ru/20211005/zhurnalistika-1753122259.html

Подписание соглашения между МИА "Россия сегодня" и ВДЦ "Орленок"

Подписание соглашения между МИА "Россия сегодня" и ВДЦ "Орленок" - РИА Новости, 05.10.2021

Подписание соглашения между МИА "Россия сегодня" и ВДЦ "Орленок"

7 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет подписание соглашения между медиагруппой "Россия сегодня" и Всероссийским детским центром "Орленок" о создании совместного просветительского проекта "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики".

2021-10-05T10:39

2021-10-05T10:39

2021-10-05T10:39

анонсы

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр ДЖЕУС."Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики" – проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14–16 лет. Подростки смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, самостоятельно освоить новые медиаформаты – от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров. Ведущими мастер-классов, семинаров и паблик-токов, как очных, так и дистанционных, станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" – журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы