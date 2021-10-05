Подписание соглашения между МИА "Россия сегодня" и ВДЦ "Орленок"
7 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет подписание соглашения между медиагруппой "Россия сегодня" и Всероссийским детским центром "Орленок" о создании совместного просветительского проекта "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики".
Участники:
- генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр ДЖЕУС.
- генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр ДЖЕУС.
"Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики" – проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14–16 лет. Подростки смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, самостоятельно освоить новые медиаформаты – от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров. Ведущими мастер-классов, семинаров и паблик-токов, как очных, так и дистанционных, станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" – журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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