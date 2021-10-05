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Ленинградская область
https://ria.ru/20211005/zerno-1753220655.html
В Ленобласти собрали более 140 тысяч тонн зерна
В Ленобласти собрали более 140 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 05.10.2021
В Ленобласти собрали более 140 тысяч тонн зерна
Аграрии Ленинградской области, несмотря на засушливое лето, собрали 142 тысячи тонн зерновых культур, что почти на 20 процентов выше средних показателей по... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:34
2021-10-05T17:34
ленинградская область
ленинградская область
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С.– ПEТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Аграрии Ленинградской области, несмотря на засушливое лето, собрали 142 тысячи тонн зерновых культур, что почти на 20 процентов выше средних показателей по России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По данным областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, средняя урожайность составила 34,5 центнера на гектар."В условиях жаркого лета предприятия, которые серьезно подходят к растениеводству, сумели обеспечить высокую урожайность. Лидерами по продуктивности на сегодняшний день являются фермерское хозяйство Сергея Кузьмина с урожайностью 51,4 центнера на гектар, компании "Идаванг Луга", "Рабитицы", "Русское поле", "Рапти", показавшие урожайность выше 40 центнеров на гектар", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.Он уточнили, что в Ленинградской области выращивается фуражное зерно, которое является основой белковых кормов для животных, что позволяет снизить себестоимость производства молока и мяса.В настоящий момент в хозяйствах Ленинградской области завершается осенняя посевная кампания. Под урожай 2022 года уже посеяно 12,6 тысячи зерновых культур (пшеница, рожь, тритикале), что почти на 40% больше, чем в 2020 году, 2623 гектаров рапса (152% к 2020 году), вспахано зяби 12,3 тысячи гектаров (130% к 2020 году).
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ленинградская область
17:34 05.10.2021
 

В Ленобласти собрали более 140 тысяч тонн зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых в Краснодарском крае
Уборка урожая зерновых в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.– ПEТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Аграрии Ленинградской области, несмотря на засушливое лето, собрали 142 тысячи тонн зерновых культур, что почти на 20 процентов выше средних показателей по России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По данным областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, средняя урожайность составила 34,5 центнера на гектар.
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"В условиях жаркого лета предприятия, которые серьезно подходят к растениеводству, сумели обеспечить высокую урожайность. Лидерами по продуктивности на сегодняшний день являются фермерское хозяйство Сергея Кузьмина с урожайностью 51,4 центнера на гектар, компании "Идаванг Луга", "Рабитицы", "Русское поле", "Рапти", показавшие урожайность выше 40 центнеров на гектар", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Он уточнили, что в Ленинградской области выращивается фуражное зерно, которое является основой белковых кормов для животных, что позволяет снизить себестоимость производства молока и мяса.
В настоящий момент в хозяйствах Ленинградской области завершается осенняя посевная кампания. Под урожай 2022 года уже посеяно 12,6 тысячи зерновых культур (пшеница, рожь, тритикале), что почти на 40% больше, чем в 2020 году, 2623 гектаров рапса (152% к 2020 году), вспахано зяби 12,3 тысячи гектаров (130% к 2020 году).
 
Ленинградская областьЛенинградская область
 
 
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