https://ria.ru/20211005/zerno-1753220655.html

В Ленобласти собрали более 140 тысяч тонн зерна

В Ленобласти собрали более 140 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 05.10.2021

В Ленобласти собрали более 140 тысяч тонн зерна

Аграрии Ленинградской области, несмотря на засушливое лето, собрали 142 тысячи тонн зерновых культур, что почти на 20 процентов выше средних показателей по... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:34

2021-10-05T17:34

2021-10-05T17:34

ленинградская область

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644363_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_dae3def4843d86764a298eb3c565fc5d.jpg

С.– ПEТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Аграрии Ленинградской области, несмотря на засушливое лето, собрали 142 тысячи тонн зерновых культур, что почти на 20 процентов выше средних показателей по России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По данным областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, средняя урожайность составила 34,5 центнера на гектар."В условиях жаркого лета предприятия, которые серьезно подходят к растениеводству, сумели обеспечить высокую урожайность. Лидерами по продуктивности на сегодняшний день являются фермерское хозяйство Сергея Кузьмина с урожайностью 51,4 центнера на гектар, компании "Идаванг Луга", "Рабитицы", "Русское поле", "Рапти", показавшие урожайность выше 40 центнеров на гектар", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.Он уточнили, что в Ленинградской области выращивается фуражное зерно, которое является основой белковых кормов для животных, что позволяет снизить себестоимость производства молока и мяса.В настоящий момент в хозяйствах Ленинградской области завершается осенняя посевная кампания. Под урожай 2022 года уже посеяно 12,6 тысячи зерновых культур (пшеница, рожь, тритикале), что почти на 40% больше, чем в 2020 году, 2623 гектаров рапса (152% к 2020 году), вспахано зяби 12,3 тысячи гектаров (130% к 2020 году).

https://ria.ru/20211005/sotsproekt-1753220098.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область